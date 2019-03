Freundschaftsspiel statt Fastnacht

Viernheim.Freundschaftsspiel statt Straßenfastnacht heißt es zumindest für die SG Viernheim, die am morgigen Sonntag (14.30 Uhr) beim B-Ligisten SSV Vogelstang in Mannheim zu Gast ist. SG-Trainer Ümit Erdem ist immer noch auf der Suche nach der Bestbesetzung. In den bisherigen Tests gab es zwar nur den Erfolg beim KSC Schwetzingen. Die Begegnungen bei der FSG Riedrode und der SG Hüttenfeld brachten allerdings wichtige Erkenntnisse für den in der Winterpause verpflichteten Übungsleiter. Viel Zeit bis zum ersten Pflichtspiel bleibt nicht mehr.

Deshalb dürften am Sonntag die Spieler auflaufen, die auch im Punktspiel beim SV Laudenbach (17. März) zum Einsatz kommen. Dazwischen gibt es aber auch noch den Test gegen den hessischen A-Ligisten FV Biblis (Samstag, 9. März ab 14 Uhr). JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.03.2019