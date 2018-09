Friedrich-Fröbel-Schüler feiern Fasching

Viernheim.„Ahoi“ hallte es durch das Schulgebäude. Vor dem langen närrischen Wochenende durften die Grundschüler der Friedrich-Fröbel-Schule verkleidet in die Schule kommen. Nicht nur klassenintern wurde gespielt und gefeiert. In der vierten Schulstunde folgte eine riesige Polonaise durch das Schulgebäude, als eine Klasse die nächste abholte. Anschließend ging es in die Turnhalle, wo auf entsprechende

