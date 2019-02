Frisch gebrüht – statt gepresst

Viernheim.Kein Cappuccino, kein Espresso, kein Latte Macchiato – einfach richtiger Kaffee. Im Café Pfützer kommt der heiße Kaffee frisch gebrüht aus einer außergewöhnlichen Maschine.

„Wir haben diese Doppelfilter-Kaffeemaschine schon 1961 angeschafft – und seitdem läuft sie“, stellt Hans-Werner Pfützer sein Schmuckstück vor. Die Firma Rowenta entwickelte ihre Doppelfilter-Kaffeemaschine im vorigen Jahrhundert. „In der Gastronomie und im Gewerbe hatte fast jeder diese Maschinen“, erinnert sich Pfützer. Spätestens als 1992 der Bau der Maschine eingestellt wurde, stellten die Betriebe nach und nach auf andere Geräte um. „Es sind nur noch ganz wenige Exemplare in einem Hotel, einem Café oder einer Gastwirtschaft in Betrieb“, erklärt der Konditor.

Der Unterschied zu den heute gängigen Automaten ist das Verfahren. In der alten Maschine wird der Kaffee noch gebrüht statt gepresst, „richtiger Kaffee eben“, sagt Hans-Werner Pfützer. „Das passt am besten zu unseren Kuchen und Torten.“ Die Liebhaber von Espresso oder Cappuccino kommen in dem Viernheimer Café natürlich auch auf ihre Kosten, dafür gibt es den moderneren Gastro-Automaten.

Natürlich habe er mit dem Gedanken gespielt, die alte Maschine komplett zu ersetzen. „Es war aber dann unser Monteur, der mich überzeugt hat, sie zu behalten und weiter zu benutzen“, erinnert sich Pfützer. Mehr noch – er wurde mit der Leidenschaft für die alten Maschinen angesteckt. „Eigentlich wollte ich eine nicht funktionsfähige Maschine kaufen“, erzählt Pfützer von seiner Suche nach einem Dekorationsobjekt für das Schaufenster.

Inzwischen hat er gleich mehrere Maschinen erstanden, die irgendwo vergessen wurden oder entsorgt worden wären. Und diese Maschinen hat er auch in der Konditorei im Einsatz. „Man kann damit 50 Tassen Kaffee auf einmal kochen, das gibt ein Automat halt nicht her“, betont der Inhaber, der die Doppelfiltergeräte nicht mehr missen möchte. Inzwischen kennt sich Pfützer mit der Mechanik auch aus, so dass es für ihn kein Problem ist, auch einmal Dichtungen zu wechseln.

Für größere Wartungen rückt der eigentlich pensionierte Monteur aus Freiburg an und kümmert sich um die Bestandteile aus Messing und Zink. Pfützer ist dankbar für einen Gleichgesinnten, der Leidenschaft und Idealismus teilt: „Er hat auch noch alle die Ersatzteile, die man braucht, um solche Raritäten zu erhalten.“ So will Hans-Werner Pfützer seine eigene fast 60 Jahre alte Rowenta-Doppelfiltermaschine weiter hegen und pflegen: „Ich versuche, sie solange zu erhalten, wie es irgendwie geht.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019