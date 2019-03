Frisch im Amt und Jubilarin

Viernheim.Pfarrerin Irene Dannemann ist noch nicht einmal ein Jahr in der Friedenskirche der evangelischen Christuskirchengemeinde, fühlt sich in Viernheim aber schon bestens aufgehoben. Jetzt konnte die promovierte Theologin in ihrer neuen Gemeinde sogar ein besonderes Jubiläum feiern. Am Sonntag wurde im Rahmen eines Gottesdienstes ihr 25-jähriges Ordinariat gefeiert. Neben zahlreichen Kirchenbesuchern zählten auch Pfarrer Klaus Traxler und Dekan Arno Kreh zu den Gratulanten.

„Am Anfang war es noch etwas ungewohnt, aber ich wurde gleich ganz toll aufgenommen“ erinnerte sich Pfarrerin Dannemann an die ersten Tage. Bei einigen Aktivitäten hat sie schon erste Akzente gesetzt. Viernheim hat sie mit dem Fahrrad erkundet und ist dabei mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen.

Pfarrer Traxler übernahm die Begrüßung und gratulierte seiner Kollegin zum Jubiläum: „Heute werden wir singen, beten, reden, zuhören und nachher bei einem kleinen Empfang noch nette Gespräche führen.“ Der Gottesdienst wurde von Kantor Martin Stein am Flügel und Beatrice Schächner-Tonner mit der Geige musikalisch begleitet.

Dekan Arno Kreh erinnerte an den Werdegang von Irene Dannemann, die zuvor 17 Jahre in Bad Vilbel in der Wetterau tätig war. Ihre ersten Pfarrämter hatte die gebürtige Essenerin in den Frankfurter Stadtteilen Griesheim und Nieder-Eschbach. „Sie scheint aber bereits mitten in der Christuskirchengemeinde angekommen zu sein und hat auch gleich in mehreren Bereichen für frischen Wind gesorgt.“ Zum Jubiläum gab es ein Bücherpräsent. Auch der Kirchenvorstand gratulierte mit einem Geschenk. Die Ordination (von lateinisch ordinatio „Bestellung, Weihe“) ist eine gottesdienstliche Handlung im Christentum und Judentum – durch Handauflegen wird jemand bevollmächtigt, gesegnet, ausgesondert und gesandt. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019