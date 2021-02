Frisches Grün für die Innenstadt

Viernheim.Frisches Grün in die Innenstadt bringen und den Aufenthalt im Herzen Viernheims angenehmer machen: Diese Anliegen verfolgen zwei Initiativen der Verwaltung, mit denen sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in ihrer Sitzung am Dienstagabend beschäftigten. Während die geplante Umgestaltung des Spitalplatzes eher Detailfragen aufwarf, kritisierten UBV und Grüne eine mögliche Anschaffung beweglicher Pflanzinseln für den Apostelplatz (wir berichteten). Damit sei nur eine optische Aufwertung der eher tristen Fläche, aber kein ökologischer Nutzen verbunden, so der Tenor. Da der Ausschuss per Videokonferenz tagte, waren keine Abstimmungen möglich. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt nun bei der Stadtverordnetenversammlung, die am Freitag, 5. Februar, 19 Uhr, zu einer Präsenzsitzung im Bürgerhaus zusammenkommt.

Erster Stadtrat Bastian Kempf hielt zunächst ein flammendes Plädoyer für den Vorschlag des Stadtplanungsamts, vier mobile Pflanzmodule vor der Apostelkirche zu platzieren. Auf diese Weise könne „ein Herzenswunsch zahlreicher Bürger“, die sich bei ihm gemeldet hätten, erfüllt werden. Der Baudezernent räumte ein, dass die Politik bei der Planung des Innenstadtumbaus den Grünanlagen mehr Raum hätte geben sollen. „Aber auch ich habe damals dafür gestimmt.“

Weitere Sitzmöglichkeiten

Laut Kempf hat die nun aufgezeigte Variante der Begrünung den großen Vorteil, dass sie bei Festen – wenn die Fläche etwa für Buden gebraucht werde – durch den Stadtbetrieb mühelos zu entfernen sei. Vom Material und den Maßen her schließen sich die „Inseln“ nach seiner Einschätzung perfekt an das Hochbeet vor dem früheren Apostelpfarrhaus an und bieten zudem weitere Sitzmöglichkeiten. Darüber hinaus schlägt die Stadt die Anschaffung von zwölf anthrazitfarbenen Pflanzkübeln vor, die etwas niedriger als die bereits vorhandenen großen Behälter sind. Dies sei eine „schöne Verbesserung“, sagte Kempf. Außerdem: „Die Citygemeinschaft ist begeistert.“ Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf 80 500 Euro. Fast die komplette Summe steht über Haushaltsreste aus der Innenstadt- Sanierung zur Verfügung.

UBV-Fraktionschef Walter Benz begrüßte ausdrücklich die Initiative der Verwaltung, die City mehr zu begrünen: „Die Betonwüste hat uns nie gefallen.“ Allerdings ergänzte er sogleich: „Was wir nicht möchten, sind Kübel.“ Aus Sicht von Benz kann nur „eine dauerhafte Bepflanzung die richtige Lösung“ sein. Ebenso wie der UBV-Vertreter sprach sich Manfred Winkenbach von den Grünen dafür aus, „gescheite Bäume“ zu setzen, „die etwas für das Klima bringen“. Beide Politiker sehen zwar die optische Aufwertung durch die Pflanzinseln, halten sie aber für „ökologisch wertlos“.

Frank Ewert, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Umweltplanung, warnte davor, die mit Millionensummen geförderte Innenstadt-Sanierung in Teilen wieder rückgängig zu machen. „Der Zuschussgeber verlangt Verlässlichkeit“, sagte Ewert. „Es sind hohe Rückzahlungen zu befürchten.“

Lob für das Konzept gab es von der CDU: Fraktionsvorsitzender Jörg Scheidel würdigte die Flexibilität, die durch die Pflanzinseln erreicht werde. Tiefbaumaßnahmen lehnt Scheidel hingegen ab: „Das würde den Kostenrahmen sprengen.“ Auch die FDP „begrüßt jedes Blatt Grün auf dem Platz“, wie Stadtverordneter Tobias Gieding betonte. Der Liberale bezweifelte aber die Haltbarkeit der beweglichen Module. Gieding regte daher an, eventuell noch weitere Kübel – etwa in eckiger Form – aufzustellen. Die SPD äußerte sich nicht zu dem Vorschlag.

Mehrfach verschoben wurde bereits die Umgestaltung des Spitalplatzes, für die im Haushalt 230 000 Euro zur Verfügung stehen. Ursprünglich war es Ziel, einen neuen Spielplatz anzulegen, da der alte durch den Bau des Hospizes verloren gegangen war. Die Stadt will die Chance nun aber nutzen, in mehreren Schritten die komplette Anlage aufzuwerten. Für den Umbau der Bereiche am Krankenhaus und an der Rathausstraße kämen aber Kosten von 380 000 Euro hinzu. Wie er sich die zunächst vorgesehene Neugestaltung des Zentrums vorstellt, skizzierte Landschaftsplaner Alwin Burkart. Sein Entwurf sieht vor, die teils maroden Mauern des Rondells abzureißen und durch ein Baumstamm-Mikado zu ersetzen. Die Wege sollen neu ausgerichtet, Bänke für Jung und Alt sowie diverse Spielgeräte angeschafft werden.

Hüpfbrücke und Trampolin

Dazu zählen Wippen, eine Hüpfbrücke, ein Trampolin und eine Kletterwand. Eine wichtige Rolle soll laut Burkart die Begrünung unter anderem mit Zypressen spielen. Allerdings sei bei der Bepflanzung die Statik der darunter liegenden Tiefgarage zu berücksichtigen.

Manfred Winkenbach forderte, bei der weiteren Planung auf eine geeignete Beleuchtung zu achten, um Angsträume zu vermeiden. Auch lege seine Partei Wert auf schattenspendende Bäume – vor allem an den Sitzplätzen – und eine ausreichende Bewässerung der Pflanzen. Jörg Scheidel wünscht sich zusätzliche Spielgeräte für Kleinkinder. Der Christdemokrat bezeichnete es als positiv, dass das Projekt nun umgesetzt werde und ein Aufenthaltsort für alle Generationen entstehe.

