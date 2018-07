Anzeige

Viernheim.In der Stadt wird derzeit an vielen Stellen gebaut, und das nicht nur in neu erschlossenen Gebieten. Auch in der Kernstadt werden Gebäude saniert oder abgerissen, um einem Neubau Platz zu machen. Unübersehbar sind die Aktivitäten in der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Apostelplatzes, wo das als Efflerhaus bekannte Gebäude in der Rathausstraße 35 gegenüber der Volksbank einer Komplettsanierung unterzogen wird.

Dort war zuletzt ein Teppichgeschäft beheimatet. Berkant Aslaner, in Viernheim aufgewachsen, hat das renovierungsbedürftige Haus erworben und wird nach einer Modernisierungsmaßnahme sein Obst- und Gemüsegeschäft dorthin verlagern. „Uns steht dann wesentlich mehr Verkaufsfläche zur Verfügung, weshalb wir das Angebot an frischer Ware erweitern werden.

Käseabteilung wird vergrößert

So soll die Käseabteilung vergrößert werden und auch Artikel aus dem Trockensortiment angeboten werden“ beschreibt der Händler die Planungen für das dann 60 Quadratmeter größere Ladengeschäft. Die Familie Aslaner betreibt seit 1983 einen Obst- und Gemüsehandel nur wenige Meter vom künftigen Standort entfernt. Das Efflerhaus wird in den kommenden Monaten eine andere Architektur und ein neues Gesicht erhalten. Die markante Klinkerfassade wird dann verschwunden sein, denn eine Wärmedämmung, ein frischer Putz sowie neue Schaufenster werden der Anfang des 20. Jahrhunderts erstellten Immobilie ein verändertes Aussehen verleihen.