Frisches Wasser für Flüchtlinge

Viernheim.Der Afrikaverein Focus hat in Viernheims Partnergemeinde Silly einen neuen Tiefbrunnen bauen lassen. „Zusammen mit der Wassersuche hat der Bau nur acht Tage gedauert. Das ist Rekordzeit“, erklärt der Erste Vorsitzende Klaus Hofmann im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Nötig geworden war der Brunnen, weil sich auf der Flucht vor muslimischen Rebellen inzwischen rund 600 Menschen aus dem Norden Burkina Fasos im Gebiet des Landkreises Silly angesiedelt haben. Sie leben verteilt auf sieben Dörfer. Das größte Flüchtlingslager mit etwa 200 Bewohnern befindet sich im Dorf Ya, wo nun auch der Brunnen gebaut wurde. Insgesamt gibt es laut Hofmann in Burkina Faso momentan etwa 800 000 Binnenflüchtlinge.

Großes Risiko

„Die Flüchtlinge in Ya hatten bisher in den meisten Fällen nur verschmutztes Wasser aus Erdlöchern zur Verfügung, was ein großes Risiko für ihre Gesundheit bedeutete“, erklärt Hofmann. Den neuen Brunnen nutzen aber nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Einheimische.

Alle zahlen einmal im Jahr einen geringen Betrag, das sogenannte „Wassergeld“. Damit wird die Instandhaltung der für die Wasserversorgung notwendigen Infrastruktur finanziert. Für die Flüchtlinge übernimmt Focus ein Jahr lang das Wassergeld, laut Hofmann „etwa 300 bis 400 Euro.“

In die Wassersuche und den Bau des neuen Tiefbrunnens hat der Verein Focus Hofmann zufolge knapp 10 000 Euro investiert. Das Geld stammt zu großen Teilen aus bereits vorhandenen Mitteln. Teils wurde es von weniger dringenden Projekten abgezogen. Die Planung hat eine Architektin aus Burkina Faso übernommen, mit der Focus öfter zusammenarbeitet. Sie überwachte auch die Arbeiten einer ortsansässigen Baufirma.

Die Corona-Krise hatte laut Hofmann keine direkten Auswirkungen auf den Bau des Brunnens. Zwar gebe es in Burkina Faso schon einige Fälle, zum Beispiel in der Hauptstadt Ouagadougou. Ob und wie viele Menschen in Silly infiziert sind, lässt sich Hofmann zufolge aber nicht sagen. „Dort gibt es keine Tests. Falls jemand am Coronavirus stirbt, heißt es wohl einfach, er sei an einer Lungenentzündung gestorben.“

