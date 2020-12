Friseure kritisieren Schließung

Viernheim.Zum erneuten Lockdown haben am Mittwoch auch die Friseursalons schließen müssen. Nachdem es in den vergangenen Wochen noch Ausnahmen für die Branche gegeben hatte, werden nun auch die Viernheimer Friseure hart getroffen. Entsprechend verärgert sind sie über die Maßnahme. „In unserem Gewerbe gab es nachweislich keine Infektionen, weder bei den Mitarbeitern noch bei den Kunden. Weil die Entscheidung recht kurzfristig gefallen ist, saßen wir den ganzen Sonntag am Telefon, um noch möglichst viele Termine zu verschieben“, berichten die Friseurmeister Heike Haas, Denis Treichel und Alexandra Haas übereinstimmend.

Dabei hatten sich alle drei, genau so wie viele andere Kollegen, mit entsprechenden Investitionen und Umbauten auf die Pandemie eingestellt. Nach mehrwöchiger Schließung im ersten Lockdown durften sie ab Anfang Mai wieder Haare schneiden. Jetzt waren Improvisation und Eile gefragt. An dem eigentlich freien Montag war geöffnet und auch am Dienstag wurde bis 21 Uhr gearbeitet.

Deutlich entspannter

Heike Haas von Kamm und Schere gibt sich deutlich entspannter als vor der ersten Schließung. „Man weiß ja, was zu tun ist. Unser Team hat sich am Sonntag kurzgeschlossen und die vereinbarten Termine der Reihe nach verlegt. Das hat zwar nicht immer funktioniert, die Kunden zeigten aber Verständnis. Besser wäre es gewesen, bis Samstag offen zu lassen, dann wäre der Terminstress geringer gewesen. Es gab sogar Anfragen aus Mannheim, wo die Friseure ja schon vor einer Woche schließen mussten“. Dass es nach dem 10. Januar wieder weitergeht, daran mag die Friseurin mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung nicht glauben. „Mitte Februar, also nach Fasching, ist realistischer. Bis dahin sind meine vier Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit und ich muss mich über mögliche Hilfen informieren, denn Kosten wie die Miete laufen ja weiter.“

Auch Denis Treichel musste sein Terminbuch kurzfristig überarbeiten und viel telefonieren, um noch möglichst viele Kunden in der knapp bemessenen Zeit unterzubringen. „Dass jetzt in unserem Gewerbe wieder der Holzhammer ausgepackt wird, verstehe ich nicht. Schließlich ging es in den Friseursalons deutlich geordneter zu als in so manchen Supermärkten, die noch geöffnet bleiben dürfen“. Auch Treichel wird sich wieder nach staatlicher Unterstützung umschauen. Er glaubt allerdings nicht, dass er am 12. Januar, dem ersten Dienstag nach dem aktuell angekündigten Ende des Lockdowns, wieder seinem Beruf nachgehen darf.

Alexandra Haas hat in ihrem Salon Hairlex in der Kirschenstraße schon im Mai durch den Umbau der Garage fünf Extraplätze zur Verfügung. „Das war auch notwendig, um der Nachfrage und den Hygienevorschriften gerecht zu werden. Vor zwei Wochen wurde das Provisorium sogar neu gestaltet.“

Am Sonntag musste die Friseurmeisterin zusammen mit ihren Angestellten ebenfalls Termine neu vereinbaren. „Um möglichst vielen Kunden einen Besuch zu ermöglichen, hatten wir auch am Montag geöffnet und waren sogar bis spätabends tätig. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Lockdown wirkt und wir Mitte Januar wieder öffnen dürfen.“ Sie ist zwiegespalten, findet die Maßnahmen der Politik persönlich aber nachvollziehbar.

