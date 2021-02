Frist wird um zwei Monate verlängert

Viernheim.Die Vorvermarktungsphase für den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet um das Rhein-Neckar-Zentrum wird bis zum 31. März verlängert. Darüber informiert die Wirtschaftsförderung in einer Pressemitteilung. Damit die Telekom den Ausbau kostenfrei umsetzt, müssen im Vorfeld mindestens 30 Prozent der betroffenen Haushalte ihr Interesse dafür bekunden und einen entsprechenden Vorvertrag abschließen.

Ein entsprechendes Angebot gab es bereits ab Oktober 2020 (wir berichteten), und eigentlich sollte es zum 31. Januar 2021 auslaufen. Der Lockdown hat die Vermarktung in den letzten Monaten jedoch deutlich erschwert, „da viele Ansprechpartner nicht vor Ort anzutreffen waren oder Geschäfte komplett geschlossen sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Daher wurde der notwendige Schwellenwert zunächst nicht erreicht.

Sinnvolle Entscheidung

Bürgermeister Matthias Baaß erklärt mit Blick auf die Verlängerung der Frist: „Diese Entscheidung ist sicherlich sinnvoll. In einer Situation, in der man als Unternehmen momentan nur sehr schwer in die Zukunft blicken kann, sind solche Verpflichtungen schwierig.“ Kommt die notwendige Anzahl an Vorverträgen nicht zusammen, wird es dieses kostenfreie Angebot durch die Telekom laut Baaß „auf absehbare Zeit nicht mehr geben“. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.02.2021