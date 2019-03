Fröbelkinder auf Platz drei

Viernheim.Die regelmäßige Teilnahme an den schulsportlichen Grundschulwettbewerben im Kreis Bergstraße ist für die Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) fester Bestandteil des Schuljahrs. So vertreten auch in diesem Schuljahr Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufe ihre Schule bei den Wettkämpfen im Schwimmen, Turnen, in der Leichtathletik und im Fußball.

Während die FFS vor kurzem einen tollen zweiten Platz beim Schwimmen erreichen konnte, war man nun beim Turnwettkampf in Bensheim am Start, als eine von insgesamt sechs Schulen des Kreises Bergstraße. Die Kinder meisterten die turnerischen Anforderungen am Reck und Barren überzeugend, auch die abschließende Pyramide bereitete den Schülern viel Freude und gefiel den Kampfrichtern. Am Ende nahmen die Kinder, die von den Lehrkräften Christine Jochum und Jennifer Muzik betreut wurden, eine Urkunde über den dritten Platz in Empfang.

Für die Friedrich-Fröbel-Schule waren Anna Simonji, Helena Simonji, Emma Schmidt, Elijah Frenzel, Willi Bataev, Laura Rihm, Sirin Hassan, Julie Wernicke, Mia Becker und Ciara Hihn am Start. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019