Fröbelschüler freuen sich auf die Weihnachtszeit

Viernheim.„Macht die Türen auf, macht die Herzen weit, es ist Weihnachtszeit“ singen die Schüler. Die Erst- bis Viertklässler aus der musikalischen Grundschule, die die Friedrich-Fröbel-Schule ja ist, haben sich am letzten Schultag vor den Ferien zum traditionellen Jahreszeiten-Singen im Foyer getroffen. Christoph Wunderle unterstützt den großen Schülerchor am Klavier. Bei den Klassikern wie „Alle Jahre wieder“ und „Oh Tannenbaum“ zeigen die Grundschüler ihre ganze Stimmgewalt. Manchmal stimmen auch die Eltern, die zahlreich gekommen sind und dem Vortrag der Kinder zuhören, leise mit ein. Besonders beliebt sind natürlich die modernen Weihnachtslieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Der kleine Stern“. Aber auch instrumental begeistern die Mädchen und Jungen ihr Publikum. Zweit- und Viertklässler flöten „Mary had a little lamb“ und zwei Klassen haben Stücke mit Stabspielbegleitung vorbereitet. Viel Applaus bekommen die jungen Musiker, die sich solo am Klavier, an der Gitarre und mit der Geige präsentieren. Und so können sich die Fröbelschüler am Ende selbst in die Weihnachtsferien schicken und sich gegenseitig wünschen: „I wish you a merry christmas“. Auch die Klassen der Goetheschule haben sich musikalisch in die Ferien verabschiedet. Statt vor dem Schulgebäude treffen sich alle im Treppenhaus zum gemeinsamen Abschluss-Singen. su (Bilder: su)

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018