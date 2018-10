Fröbelschüler genießen somalische Gerichte

Viernheim.Beim Feuer neben der Mensa der Friedrich-Fröbel-Schule loderten die Flammen recht stark und der Qualm zog über den Pausenhof. Die Rauchsäule lockte natürlich auch andere Grundschüler an, schließlich bekommt man so etwas nicht alle Tage zu sehen. Dort war aber kein Brand ausgebrochen, sondern es wurde Reis auf offenem Feuer gekocht. Grund war ein Projekt der Klasse 4b zum Thema Afrika, zu dem Nasra Sheekh und Dega Nur aus Somalia landestypische Gerichte gezaubert hatten.

Seit zwei Jahren sind die aktuellen Viertklässler am Focus-Projekt „Ein Kind – ein Baum“ beteiligt und lernen dabei viel über den beschwerlichen Alltag ihrer Alterskameraden in Burkina Faso. Klassenlehrerin Birte Markwort war Anfang des Jahres selbst in der Partnergemeinde Silly zu Besuch und kann deshalb ebenfalls viel über das Leben in Westafrika berichten. Videos und Bilder anschauen oder etwas über das Land lesen ist das eine, praktische Beispiele sorgen dagegen für deutlich mehr Spaß. Claus Bunte von der städtischen Jugendförderung hatte die Idee zu diesem afrikanischen Essen.

Tradition erleben

Entsprechend groß war das Interesse am Kochevent, für den die beiden Somalierinnen am heimischen Herd leckere Speisen zubereitet hatten. Es gab drei Sorten Reis, Hühnchenfleisch, Gulasch, frisch herausgebackene Getreidepfannkuchen, frischen Salat und eine besonders scharfe Soße. Natürlich kamen dabei moderne Küchengeräte zum Einsatz, die es in den ländlichen Gebieten Afrikas so nicht gibt. Dort wird immer noch über offenem Feuer gekocht, Elektroherd und Mikrowelle sind Fremdwörter. Die dabei verwendeten drei Kochsteine gehören übrigens zur Aussteuer junger Bräute. „Wir haben aber schon lange nicht mehr auf traditionelle Art und Weise gekocht, haben es aber noch in jungen Jahren von den Müttern gelernt“, mussten die beiden Köchinnen eingestehen.

Sie sind seit fast 20 Jahren in Viernheim, haben die Rezepte aber nicht vergessen. Die Speisen sind geprägt von Einflüssen aus Äthiopien, dem Mittleren Osten und sogar von Italien. Da dort größtenteils Moslems leben, werden nur reine und erlaubte Lebensmittel („halal“) verwendet. Zum Essen war auch die Delegation aus Silly erschienen, die sich derzeit auf Einladung des Afrikavereins Focus in Viernheim aufhält. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018