Fröbelschüler sind lieber „bunt statt blau“

Viernheim.„Die Gemälde waren in diesem Jahr besonders toll und aussagekräftig, da ist uns die Entscheidung über einen Sieger sehr schwer gefallen. Um den Kunstwerken und den Künstlern gerecht zu werden haben wir deshalb gleich drei erste Plätze vergeben“, freute sich Robert Gahler vom Servicezentrum der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Bensheim über das große Interesse und das Engagement der Teilnehmer. Gestern wurden im Foyer der Schule die regionalen Gewinner dieses Wettbewerbs ausgezeichnet.

Patricija Cavara, Laura Eufinger sowie Emina Yagiz und Emine Porca mit einem gemeinsamen Kunstwerk, durften sich nicht nur über den Applaus der Mitspieler freuen, sondern erhielten auch einen mit Sachpreisen gefüllten Rucksack. Für Schulleiter Markus Taube gab es zudem eine Ehrenurkunde, die sicher einen Ehrenplatz an gut sichtbarer Stelle erhalten wird.

Eingebunden in Aktion

Für die Schüler der Fröbelschule ist es allerdings längst glasklar, lieber „bunt statt blau“ zu sein. Schon seit mehreren Jahren nimmt die Schule an der Kampagne teil, die eingebunden ist in die „Aktion Glasklar“, mit der die DAK-Gesundheit bereits seit zwölf Jahren Schüler, Lehrkräfte und Eltern über das Thema Alkohol aufklärt. Der begleitende Plakatwettbewerb wurde auch in diesem Jahr wieder mit Unterstützung von Lehrer Peter Long in den siebten und achten Klassen durchgeführt.

Schulleiter Taube freute sich über die Auszeichnungen und dass das Projekt einmal mehr erfolgreich durchgeführt werden konnte. „Auch in der Schule müssen Kinder und Jugendliche mit Präventionsmaßnahmen und Aufklärung dafür sensibilisiert werden“, sieht der Rektor die Aktion als wichtigen Bestandteil und versprach, auch beim nächsten Mal die Kampagne zu unterstützen.

„Bunt statt blau“ – unter diesem Motto schufen im Frühjahr bundesweit mehrere Tausend Schüler Kunstwerke gegen das „Komasaufen“. Nach einer Begleitstudie wirkt sich die Teilnahme am Wettbewerb beim Alkoholkonsum Jugendlicher positiv aus. Jeder Fünfte sagte, er denke jetzt anders über die Wirkung von Alkohol. Ferner beteiligten sich Jugendliche nach der Aktion seltener am Rauschtrinken als Schüler ohne Teilnahme.

Auch wenn die Zahl mit 34 Kindern und Jugendlichen, die nach Angaben der DAK-Gesundheit im vergangenen Jahr im Landkreis Bergstraße mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäusern behandelt werden musste, ist, Grund zur Besorgnis besteht dennoch. Schließlich ist die Dunkelziffer der jungen Komasäufer sicher deutlich höher.

