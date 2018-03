Anzeige

Viernheim.„Ich lieb den Frühling – wann wird’s mal wieder wärmer sein?“ Die Erst- bis Viertklässler der Friedrich-Fröbel-Schule singen den Frühling herbei. Die Schüler der musikalischen Grundschule haben sich gestern am letzten Schultag vor den Ferien zum traditionellen Jahreszeiten-Singen im Foyer getroffen. Christoph Wunderle unterstützt den großen Schülerchor am Klavier. Bei „Es tönen die Lieder“ oder „Stups der kleine Osterhase“ zeigen die Grundschüler ihre ganze Stimmgewalt. Aber auch instrumental begeistern die Mädchen und Jungen ihr Publikum, die Eltern schauen und hören stolz zu. Die ersten Klassen flöten „Das Huhn“ und die vierten Klassen haben „Old MacDonald had a farm“ mit den Blockflöten vorbereitet. Viel Applaus bekommt Nikita Geller, der ein russisches Frühlingslied auf der Ziehharmonika spielt und sogar eine Zugabe geben muss. Und an den Osterhasen haben die Fröbelschüler am Ende noch eine besondere Bitte. Im Kanon singen sie: „Heute find ich sicher ein Ei! Versteck es, glaub mir, ich entdeck es; versteck es, und ich find es doch!“ su /