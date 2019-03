Fröhliche Heringsballade läutet Fastenzeit ein

Viernheim.Viele Vereine haben sich der christlichen Tradition angeschlossen, die 40-tägige Fastenzeit zwischen Fastnacht und dem Osterfest mit einem Heringsessen an Aschermittwoch zu beginnen. So veranstaltete der Englische Club Viernheim – in enger Kooperation mit dem Französischen Club – nunmehr sein zwölftes Heringsessen in der Cafeteria des Forums der Senioren. Dazu hatten sich 61 Mitglieder und Freunde der Clubs angemeldet. Begrüßt wurden sie von der Organisatorin des Heringsessens, der Vorsitzenden des Englischen Clubs, Hedy Fraas.

Entstanden ist diese Tradition aus ihrer Idee eines gemeinsamen Beisammenseins nach den närrischen Tagen. „Inzwischen hat das Heringsessen so viel Erfolg, dass es zum Selbstläufer geworden ist“, so Hedy Fraas. Viele Viernheimer, die keine Mitglieder des Clubs sind, reservieren sich regelmäßig einen Platz. Hedy Fraas und ihre Mitstreiterinnen Helga Kempf und Bärbel Ruppel vom Französischen Club steckten viel Liebe und Sorgfalt in die Arbeit, um das Fastenmahl für die Gäste so schmackhaft wie möglich zu gestalten. Bis 1 Uhr nachts hatte Hedy Fraas in ihrer Küche die Heringe eingelegt und dann mit einer cremigen Sahnesoße mit Zwiebeln und Äpfeln verfeinert. Dazu wurden Pell-Kartoffeln gereicht. „Mir macht es großen Spaß, und durch die netten Gespräche wachsen wir weiter als Gemeinschaft zusammen“, ließ Hedy Fraas nach dem Essen wissen.

Zur Unterhaltung der Gäste las Katharina Beikert die im Saarbrücker Platt gehaltene Heringsballade: „Kimmt in Hering uff die Welt, wed koa Hebamm rausgeschellt... Eh die Heringkinner groß, liegt der Vadder in de Soß.“ So stellte sie in 13 Versen das Leben der Heringe von der Geburt bis zur Sahnesoße dar. Nach dem Essen dankte Wolfgang Hofmann, der Vorgänger im Amt des Vorsitzenden des Englischen Clubs, Hedy Fraas und ihrem Team: „Die Heringe schmecken so gut, weil Hedy jeden einzelnen Hering streichelt.“ Die Gäste unterhielten sich in lockerer Stimmung bestens und freuten sich, dass Hedy Fraas einstmals diese gute Idee hatte. kos

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.03.2019