Fröhliches Fest für Familien

viernheim.Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund hatte der Viernheimer Ortsverein Mitglieder, ehrenamtliche Helfer, Familien und Freunde in den Garten des Heimatmuseums eingeladen. Dort erwartete die Gäste ein buntes Programm mit Spielangeboten und Theater für den Nachwuchs sowie vielen Informationen über die bewegte Geschichte des Sozialverbandes.

Bürgermeister Matthias Baaß lobte in seinem Grußwort das jahrzehntelange Engagement der Ehrenamtlichen im AWO-Ortsverein und blickte auf die Übernahme von Trägerschaften bei mehreren Viernheimer Kindergärten zurück. Als kleines Dankeschön hatte der Bürgermeister Eisgutscheine mitgebracht. Laut Baaß sollen sie dabei helfen, die schweißtreibende Arbeit im bevorstehenden Sommer besser zu verkraften.

Dank an Organisatoren

Die Viernheimer AWO-Vorsitzende Jutta Schmiddem schloss sich den Dankesworten an. Sie würdigte insbesondere den Einsatz des Organisationsteams aus der Kindertagesstätte Pirmasenser Straße mit Silke Rietzler an der Spitze, das das Familienfest im Museum auf die Beine gestellt hatte.

Im Rahmen der Vorbereitungen hatte sich die Gruppe sogar noch die Zeit genommen, mehrere für diesen Anlass umgetextete Lieder einzustudieren. Mit dem von Annemarie Lassel komponierten Song „Ich kenn’ ein Haus“ wurden etwa die Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte verabschiedet.

Das Fest im Viernheimer Museum verband drei Elemente: 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt, die Geschichte des Viernheimer Ortsvereins und ein Kinderfest. Dabei stellten die Spiele und Aktionen meist einen Bezug zum Jubiläum der AWO her. Dazu gab es Speisen und Getränke, natürlich auch ein Kuchenbuffet und frischen Kaffee. Bei der großen Tombola waren 600 Preise zu gewinnen. Der Erlös kommt dem Kindergarten in der Pirmasenser Straße zugute.

Wandzeitungen spiegelten die Geschichte des Viernheimer Ortsvereins wider. „Was die Verantwortlichen in den 70er Jahren durch die Einrichtung mehrerer Kindergärten und die Umsetzung vieler Themen auf die Beine gestellt haben, das war schon unglaublich“, stellte AWO-Geschäftsführer Peter Lichtenthäler, der im Vorfeld des Jubiläums das Archiv des Ortsvereins durchforstet hatte, anerkennend fest. Während die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland im Jahr 1919 gegründet wurde, muss sich der Viernheimer Ortsverein noch fünf Jahre gedulden, bis er ebenfalls den 100. Geburtstag feiern kann. Die Generalprobe im Heimatmuseum ist immerhin schon einmal gelungen.

