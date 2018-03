Anzeige

Viernheim.Acht wildpflanzenbegeisterte Mitglieder, ein Kind und ein vorwitziger Hund trafen sich kürzlich zu einer ersten Begehung des Grundstücks am Rande der Nordweststadt, auf dem ein essbarer Wildpflanzenpark entstehen soll.

In Kooperation mit Kompass, BUND, Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung, Schulen, Kitas und anderen interessierten Vereinen sollen auf dem Gelände nach und nach Wildpflanzen und -früchte, Wurzeln und Pilze, Würz- und Heilkräuter sowie Bienenfutter angesiedelt werden. Platz sollen auch Nistkästen und ein Insektenhotel finden. Ein Imker könnte einen guten Platz für seine Bienenvölker finden, Schafe und Esel vielleicht zeitweise für die Pflege der Wiese stehen. Schulklassen und Kita-Gruppen lernen, wie die Natur mit allerlei Schmackhaftem für Menschen und Tiere sorgt und wie das Nicht-Essbare davon zu unterscheiden ist.

Anlage wird vorbereitet

In einem essbaren Wildpflanzenpark sollen krautig wachsende Wildpflanzen, Stauden, Sträucher und Bäume gepflanzt werden, die anschließend kontrolliert verwildern. Die Entfaltung und der natürliche Freiraum für die Pflanzen bleiben – werden aber mit einem fachmännischen Auge angeschaut und nur bei Bedarf soll lenkend in das Naturgeschehen eingegriffen werden. Maßnahmen dieser Art sind zum Beispiel das jährliche Mähen der Wildkräuter-Wiesen, das Umbrechen der Acker-Brache, auf der nur so die einjährigen Wildgemüse wie Gänsedistel sowie Melde (wilder Spinat) und wilde Salatpflanzen wie Feldsalat, Hirtentäschel und Knopfkraut gut gedeihen können – sowie eventuell nötige Rückschnitte von Sträuchern und Bäumen, besonders an den Außengrenzen des Parks. Ernten darf dort jeder.