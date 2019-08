Früher abtrocknen

Viernheim.Aufgrund von personellen Engpässen kann das Waldschwimmbad von Dienstag, 20. August, bis Sonntag, 1. September, nur in der Zeit von 8 bis 17.30 Uhr öffnen. Das schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. Normalerweise schließt das Freibad um 20 Uhr, sofern die Temperatur um 13 Uhr über 20 Grad Celsius liegt, sonst um 18.30 Uhr.

Für die Sicherheit der Badegäste sei man verpflichtet, mindestens zwei Schwimmmeister mit entsprechender Ausbildung während den Öffnungszeiten zur Verfügung zu stellen. „Dies können wir in den nächsten zwei Wochen nur zu den genannten Öffnungszeiten gewährleisten“, entschuldigen sich die Stadtwerke in der Mitteilung. Weiter heißt es, dass aufgrund der Triathlon-Veranstaltung am Samstag, 24. August, das Schwimmerbecken von 8 bis 16.30 Uhr nicht für den allgemeinen Badebetrieb zur Verfügung steht. Nichtschwimmer- und Babybecken können jedoch genutzt werden.

Komplett geschlossen ist das Waldschwimmbad am Sonntag, 25. August. Einerseits, weil sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass während des Triathlon-Sonntags nur wenige Gäste kommen und die Parkmöglichkeiten eingeschränkt sind, heißt es auf Nachfrage des „Südhessen Morgen“ bei den Stadtwerken. Andererseits, um die wenigen Mitarbeiter in den zwei Wochen nicht noch stärker zu belasten. „Wir bitten unsere Badegäste um Verständnis“, so die Mitteilung abschließend. cao

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019