„Früher hat es noch gesummt und gebrummt“

Viernheim.Die Insekten-Population ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen – in Viernheim wie in ganz Deutschland. Darüber sind sich die rund ein Dutzend Helfer im Garten des Johannes-Schrey-Hauses einig. Einfach so hinnehmen wollen sie das aber nicht. Deshalb sind sie der Einladung des Umweltvereins Kompass und des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) gefolgt, um gemeinsam das

...