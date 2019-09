Früherer Erfolg macht Mut

Viernheim.Den Schwung aus der ersten Begegnung konnten die Fußballerinnen des TSV Amicitia nicht mit ins zweite Spiel nehmen. Beim FV Niefern unterlagen die Viernheimerinnen mit 0:3. Im Heimspiel am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, soll es wieder besser laufen.

Zur dritten Begegnung in der Oberliga Baden-Württemberg kommt der TSV Tettnang ins Stadion an der Lorscher Straße. Dem 2:1-Auftaktsieg in Freiburg-St. Georgen folgte ein 2:0 gegen den TV Derendingen. Damit sind die Gäste derzeit auf Platz zwei der Tabelle, die nach zwei Spieltagen aber nur bedingt aussagekräftig ist. Das TSV-Amicitia-Team von Trainer Patrick Kloskalla und Markus Rohr ist jedoch gewarnt und wird mit der entsprechenden Einstellung an die Heimaufgabe gehen. Das letzte Heimspiel gegen Tettnang vor fast zwei Jahren gewannen die Viernheimerinnen mit 2:1 – das macht Mut und die Frauen hoffen am Sonntag wieder auf drei Punkte.

Im direkten Vorspiel um 13 Uhr treffen die B-Juniorinnen beider Vereine aufeinander. Tettnang gehört zu den etablierten Mannschaften in der Oberliga und ist regelmäßig auf den Spitzenplätzen zu finden. Die Saison 2017/2018 beendete der TSV sogar als Meister der B-Junioren-Spielklasse.

Niederlage am ersten Spieltag

Dagegen betreten die Viernheimerinnen Neuland in der Oberliga und mussten am ersten Spieltag schon Lehrgeld bezahlen. Mit 1:9 unterlag das Team dem 1. FC Donzdorf. Für die jungen Viernheimer Fußballerinnen gilt es nun beim Heimdebüt zu zeigen, dass man zurecht in die Oberliga aufgestiegen ist.

Auch die anderen Mädchenmannschaften sind im Einsatz: Um 17.30 Uhr stehen die C-Mädchen auf dem Platz, die die Jungs des FV 08 Hockenheim erwarten. Ein Heimspiel haben die E-Juniorinnen, die am Samstag, 21. September, 13 Uhr, auf die TSG Weinheim treffen. Die D-Juniorinnen spielen um 12 Uhr bei der JSG Waldbronn und die B2-Juniorinnen müssen zeitgleich bei der TSG 1899 Hoffenheim 2 ran. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019