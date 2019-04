Frühlingsfest im Tierheim

viernheim.Das Tierheim ist auch für seine zahlreichen Aktivitäten neben Hege und Pflege bekannt, die zusammen mit dem Tierschutzverein durchgeführt werden. Dazu zählt auch das Frühlingsfest, das am kommenden Sonntag (11 bis 16) Uhr eine Neuauflage erlebt. „Wir werden dieses Jahr nicht nur wieder für Verpflegung in Form von Kaffee, Kuchen und Pizza sorgen, diesmal gibt es auch selbst gemachte Waffeln von unserer Jugendgruppe“, so die Veranstalter. Natürlich gibt es auch wieder selbst gefertigte Frühlingsgestecke zum Kauf. Die kleinen Besucher erwartet eine liebevolle Betreuung.

Dabei wird gemalt und gespielt, eine riesengroße Fußball-Darts-Scheibe dürfte nicht nur beim Nachwuchs für jede Menge Spaß sorgen. Außerdem gibt es dieses Jahr einen ganz besonderen Höhepunkt. Tina Scheer kommt eigens aus dem Saarland und bringt ihre Schleiereule, den Steinkauz und einen Turmfalken mit. Besucher dürfen sich gegen eine kleine Spende mit den Vögeln ablichten lassen, falls die Tiere fit sind und gut mitmachen. Die Erlöse des Tages kommen in vollem Umfang Tieren zugute. JR

