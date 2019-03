Frühlingshafte Natur lockt

Viernheim.Sonnenschein und angenehme Temperaturen – da bekommen viele Menschen Lust, sich mit dem Fahrrad in der Natur zu bewegen. Häufig stellt sich dann aber die Frage: Funktioniert das Zweirad noch? Ist es verkehrssicher? Hilfe bei einer Reparatur leisten die Mitarbeiter der Werkstatt Makerspace. Aber auch Interessenten an einem gebrauchten Rad in gutem Zustand werden dort von Zeit zu Zeit fündig.

So auch jetzt wieder: Beim ersten Fahrradbasar des Jahres im katholischen Sozialzentrum boten die Ehrenamtlichen rund 50 Fahrräder zu günstigen Preisen an. Zudem waren vor Ort Tische und Bänke zum Verweilen aufgestellt. Frauen hatten Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, damit sich die Besucher stärken konnten.

Makerspace-Mitarbeiter Klaus Lesch würdigte die Arbeit seiner Kollegen: „Alle in der Fahrradwerkstatt von Makerspace sind Vollprofis mit gutem technischen Hintergrund. Darunter sind Facharbeiter und Diplom-Ingenieure. Von ihnen wird jedes Fahrrad in einen verkehrssicheren Zustand versetzt.“ Reifen, Bremsen und Licht werden überprüft, die Kette geschmiert. Die Endabnahme erfolgt bei einer Probefahrt.

Laut Organisator Hubert Bundschuh ist die Idee des Fahrradbasars aus einer Aktion zugunsten von Asylbewerbern entstanden: „Damals hatten wir über 100 Fahrräder für Flüchtlinge hergerichtet. Als dann aber der Flüchtlingsstrom abebbte, hatten wir immer noch viele gespendete Fahrräder.“

Flüchtlinge profitieren

Anfangs wurden die Fahrräder einfach verschenkt. Aber schnell habe sich die alte Volksweisheit bewahrheitet: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“ Schon nach kurzer Zeit seien die verschenkten Räder in schlechtem Zustand wieder zur Reparatur zurückgebracht worden. So entschloss man sich, den Fahrradbasar einzurichten, bei dem Räder zum Preis von 30 bis 50 Euro angeboten werden. Dabei arbeitet die Fahrradwerkstatt eng mit dem Radhaus von Andreas Hofmann in der Rathausstraße zusammen. Wollen sich Kunden dort ein neues Fahrrad kaufen, werden sie auf die Möglichkeit einer Spende des alten Rads an Makerspace hingewiesen.

Besonders am späten Vormittag herrschte beim Basar viel Betrieb. Bis zu 40 Interessenten suchten den Rat der Fahrradexperten. Hubert Bundschuh freute sich über die rege Nachfrage. Sämtliche Einnahmen werden entweder für den Ankauf von Fahrrädern und Ersatzteilen verwendet oder dem Sozialzentrum als Spende überlassen. Erst kürzlich wurden 600 Euro übergeben, die dabei helfen sollen, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Im vergangenen Jahr verkaufte die Fahrradwerkstatt insgesamt 126 Fahrräder. Geöffnet ist sie jeweils dienstags von 18 bis 20 Uhr. kos

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019