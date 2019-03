Frühlingskonzert mit Filmmusik aus Hollywood

Viernheim.Wo normalerweise Entscheidungen für die Stadt getroffen werden, haben am Samstag die Starkenburg Philharmoniker geprobt: Es sind nur noch wenige Tage bis die schönsten musikalischen Botschaften beim großen Frühlingskonzert des bekannten Ensembles erklingen. Die Philharmoniker treten am Sonntag, 31. März, um 16 Uhr im Bürgerhaus auf. Einen Eindruck von der Schönheit der Musik beim Frühlingskonzert vermittelte bereits ein Probenbesuch dieser Zeitung im Ratssaal. Einmal ist es der Wechsel von einem dramatischen Paukenwirbel zu einer zärtlichen Folge der einzelnen Instrumentengruppen. Dann wieder ein Beispiel der zauberhaft verspielten Vielseitigkeit in herrlichen Variationen.

Die Besucher dieses Konzerts erwartet ein außergewöhnliches Programm. „Sie hören Musik, die seit Jahrzehnten Generationen begeistert hat“, beschreibt der Dirigent des Orchesters, Günther Stegmüller, ein Konzerterlebnis mit Oscar-gekrönter Musik aus den erfolgreichsten Filmen Hollywoods. Doch das ist nicht alles: Hinzu kommen Highlights zeitloser Kompositionen und klassischer Juwelen. Die Sopranistin Sarah Cossaboon und der Tenor Antonio Rivera feiern ein Wiedersehen mit dem Viernheimer Publikum. Die Moderation übernimmt Jutta Werbelow. Man merkte in der Probe den stetigen Fortschritt. Zum besseren Verständnis „sang“ Günther Stegmüller die besonders schwierigen Passagen in weltberühmten Filmen aus der Traumfabrik Hollywood oder aus einer der Opernarien, die zu dieser Frühlingsfreude gehören.

Die Eintrittskarten zu 29, 25 oder 19 Euro (Schüler und Studenten zahlen die Hälfte) gibt es bei der städtischen Musikschule unter der Telefonnummer 06204/98 84 03 oder per E-Mail an tickets@starkenburg-philharmoniker.de. Eventuelle Restkarten gibt es am Veranstaltungstag ab 15 Uhr im Bürgerhaus. H.T.

