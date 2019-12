Führerscheinentzogen

Viernheim.Ein Betrunkener hat am Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr einen Unfall mit rund 11 000 Euro Schaden in der Rathausstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 36-jähriger Viernheimer auf der Kiesstraße in Richtung Rathausstraße, schätzte den weiteren Fahrbahnverlauf falsch ein und prallte geradeaus in einen parkenden Fiat Punto. Gleichzeitig beschädigte er ein Stromkasten. Verletzt wurde niemand.

Der Unfallverursacher verständigte selbst die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen die hinzugerufenen Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr, was für ihn die Entnahme einer Blutprobe und zudem die Beschlagnahmung seines Führerscheins zur Folge hatte: Der Test ergab einen Wert von mehr als einem Promille.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro. Die Schäden am Stromkasten beziffert die Polizei auf circa 4000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle waren zwischenzeitlich mehrere Streifen vor Ort. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke musste den Stromkasten überprüfen. Zeugen können sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9 44 00 melden. pol/cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019