Fünf neue Infektionen

Viernheim.Fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Donnerstag aus Viernheim gemeldet. Darüber informierte das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Damit liegt die Zahl der bekannten aktiven Fälle bei 92. Aus dem gesamten Kreis Bergstraße wurden 52 neue Infektionen gemeldet. Hier sind momentan 945 aktive Fälle bekannt. 31 Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich momentan in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem besteht bei fünf weiteren Patienten ein entsprechender Verdacht. Insgesamt befinden sich 73 Personen aus dem Kreisgebiet mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion in stationärer Behandlung. Im Kreis gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage 467 Neuinfektionen. Das entspricht einer Inzidenz von 172,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.01.2021