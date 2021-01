Fünf neue Infektionen

Viernheim.. Fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag aus Viernheim gemeldet worden. Das teilt die Pressestelle des Kreises Bergstraße mit. Damit liegt die Zahl der bekannten aktiven Fälle in der Stadt bei 64. Betroffen ist auch eine Gemeinschaftsunterkunft. Aus dem gesamten Kreis Bergstraße wurden am Dienstag 59 neue Infektionen gemeldet. Hier sind momentan 746 aktive Fälle bekannt.

43 Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich momentan in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem besteht bei acht weiteren Patienten ein entsprechender Verdacht. Insgesamt befinden sich nach Angaben des Landratsamts 72 Personen aus dem Kreisgebiet mit einer bestätigten Infektion in stationärer Behandlung. Im Kreis gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage 363 nachgewiesene Neuinfektionen. Das entspricht einer Inzidenz von 133,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. red

Info: Aktuelle Informationen unter kreis-bergstrasse.de/corona

