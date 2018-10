Fünf Siege zum Saisonstart

Viernheim.Der erste Spieltag der neuen Schach-Saison bescherte dem SC Viernheim ein volles Haus. Mit Ausnahme des Bundesliga-Teams spielten alle Mannschaften gleichzeitig. Besonderes Augenmerk ruhte auf den Aufsteigern der letzten Saison: Viernheim zwei und vier. Am Ende gewannen alle fünf Mannschaften ihre Begegnungen und sorgten für den möglicherweise besten Saisonstart in der Geschichte des Vereins.

Geglückter Auftakt für Aufsteiger

In ihrem ersten Spiel in der Oberliga Baden traf die Reserve des SC Viernheim auf Baden-Baden drei. Nach ELO-Zahlen war man sogar leichter Favorit, doch manchmal kommt es auch auf die richtige Tagesform und ein gutes Teamverständnis an. Das erste Resultat lieferte Großmeister (GM) Zigurds Lanka, seine sizilianische Partie endete remis. An Brett sechs gelang Annmarie Mütsch ein toller Weißsieg gegen Michail Petermann. Der Erfolg vom Internationalen Meister (IM) Maximilian Meinhardt am vierten Brett baute den Vorsprung weiter aus. An Brett acht hatte Stefan Martin viel Energie in die Eröffnung gesteckt, aber nicht viel herausholen können. Trotzdem war er mit der Punkteteilung einverstanden. Am Spitzenbrett spielte der französische Großmeister Thal Abergel gegen GM Schlosser. Der Viernheimer Spieler hatte die ganze Partie über etwas schlechter gestanden, konnte aber im Verlauf ausgleichen und sicher den Remishafen ansteuern.

Kurz darauf schlug GM Konstantin Tarlev den Ex-Mannheimer Großmeister Roland Schmalz. Damit war der Mannschaftserfolg bereits vor der Zeitkontrolle in trockenen Tüchern: 4,5:1,5. Als Letztes spielten noch Malte Markert (Brett fünf) sowie Lukas Buschle (Brett sieben). Buschle hatte im Mittelspiel einen Bauern eingebüßt und sah sich nun einer langwierigen Verteidigung im Turmendspiel ausgesetzt. Der Badener agierte umsichtig und ließ ihn nicht ins Spiel kommen, so dass Buschle schließlich seinem Gegenüber zum Sieg gratulieren musste. Markert hatte im Endspiel gegen den Weibliche Internationalen Meisterin (WIM) Iamze Tammert einen Bauern gewonnen, doch die Konstellation Turm und Läufer gegen Turm und Springer bot ausreichende Verteidigungsmöglichkeiten für die Spielerin des OSC Baden-Baden. Nach fünfeinhalb Stunden Spielzeit einigten sich die beiden Kontrahenten auf Unentschieden. Mit dem 5:3-Erfolg übernimmt das Team um Mannschaftsführer Michael Müller kurzzeitig die Tabellenführung in der Oberliga Baden.

Sieg trotz Fehlen von drei Spielern

Die dritte Mannschaft startete die Mission „Aufstieg“ in der Bereichsliga Nord. Mit Hans-Peter Röttig, Helmut Klee und Volker Bitsch fehlten drei wichtige Spieler. Trotzdem schien der Erfolg gegen die Reserve des SK Sandhausen ausgemachte Sache zu sein, waren die Einheimischen doch fast 200 Wertungspunkte höher eingeschätzt. Dass es am Ende nur ein knapper Erfolg wurde, lag an der mangelnden Chancenverwertung. Dabei war der Start sehr vielversprechend: Fiede-Meister (FM) Michael Müller und Goran Gabric konnten an den Spitzenbrettern überzeugen und holten zwei Punkte. Lorenz Gottschall hatte am Brett sechs sein Gegenüber komplett überspielt.

Sehr gut stand auch der zweite Jugendliche, Andreas Schmohel, am Nachbarbrett. Doch die verwickelte Stellung brachte nicht das gewünschte Resultat, und Andreas verlor unglücklich. Alexander Boschmann stellte am achten Brett eine Figur ein und büßte damit die Partie ein, somit waren die Chancen wieder ausgeglichen. Der Sieg von Stefan Spiegel an Brett drei kam zur richtigen Zeit. Das Remis von Lorenz Gottschall erhöhte den Druck auf die beiden restlichen Begegnungen. Detlev Birnbaum an Brett fünf hatte sich einen rückständigen Bauern eingefangen, sein Gegner hatte auf d4 eine mächtige Dame installiert, die auf das komplette Brett ausstrahlte. Als sich schließlich auch die Linien des Königsflügels öffneten, kam es zum Showdown, bei dem der Viernheimer den Kürzeren zog. So war es gut, dass Stefan Schmidt an Brett fünf die Nerven behielt und seinen Angriff gegen den unrochierten König mit einem dreizügigen Matt abschloss. Die Freude im Team über den knappen 4,5:3,5-Erfolg war entsprechend groß, wenn auch sicher noch Luft für weitere Verbesserungen bleibt.

„Hintere Bretter“ überzeugen

Die vierte Mannschaft war im vergangenen Jahr in die Bezirksklasse aufgestiegen, nun war es Zeit für eine erste Bewährungsprobe. Gegen Ladenburg drei gelang ein verdienter 5:3-Erfolg, Haupt-Punktelieferanten waren diesmal die „hinteren Bretter“. Hakan Horata konnte am Spitzenbrett seinem Gegenüber nicht standhalten, er verlor ebenso wie Karl Hofmann am fünften Brett. Doch diese beiden Niederlagen wurden mehr als kompensiert von den Triumphen von Wolfgang Rösch (Brett vier), Holger Witt (Brett sechs), Maximilian Theilig (Brett sieben) und Dr. Jörg Seeger (Brett acht). Ali Rahmani und Nico Utikal steuerten zwei Unentschieden zum Gesamterfolg bei.

Neugegründete Mannschaft

Die neugegründete fünfte Mannschaft musste sich zunächst in der ungewohnten Kreisklasse B zurechtfinden. Im Match gegen Steuben Feudenheim zwei übernahm Simon Schmidt an Brett fünf den Auftaktsieg. Er überspielte seinen Gegner klar, dabei schien das Figuren-Minus kaum eine Rolle zu spielen. Es folgten der Sieg von Walter Uhlemann am Spitzenbrett sowie ein Remis von Ralf Gutfleisch am Nachbartisch. Philipp Thielmann machte an Brett sechs alles klar, nachdem sein Gegner eine Figur stehenließ. Die beiden Partien von Michael Reither (Brett drei) und Olga Koifmann am vierten Brett brachten keine zählbaren Ergebnisse mehr – dennoch ein verdienter 3,5:2,5-Erfolg für Viernheim fünf gegen den SC Steuben Feudenheim zwei.

Trainingsfleiß zahlt sich aus

Die sechste Mannschaft musste am ersten Spieltag gegen Altlußheim drei kämpfen. Beim Vergleich der beiden Jugendteams gelang dem SC Viernheim dabei ein 8:0. Am ersten Brett spielte Spyridon Papaioannou gegen den Altlußheimer Betreuer und konnte beide Partien für sich entscheiden. Eric Bastuck am zweiten Brett war stets am schnellsten fertig und brachte die Mannschaft im Hinkampf sowie im Rückkampf zweimal in Führung. Auch Elias Strunk am dritten Brett ließ nichts anbrennen und holte zwei sichere Punkte. Am vierten Brett kam Mark Schmitt zu seinen ersten zwei Verbandsrunden-Partien für den Viernheimer Schachclub. Er spielt zwar erst seit einem Jahr, aber dank seines anhaltenden Trainingsfleißes konnte auch er zweimal gewinnen. red

