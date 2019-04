Fünf Spieler verlassen TSV

Viernheim.Vor dem letzten Saisonspiel in der Badenliga sind fünf Spieler offiziell verabschiedet worden, die die erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia am Ende der Runde 2018/19 verlassen werden. Raul Lazaro Garcia war ein Jahr lang im Viernheimer Tor gestanden. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt. Auch bei Tobias Seel ist die sportliche Zukunft noch unklar, der Linkshänder wurde mitten in der Runde kurzfristig reaktiviert. Julius Herbert zieht es nach einem Jahr in Viernheim zur HSG Worms in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Kreisläufer Jannik Geisler hat sich in zwei Spielzeiten im Viernheimer Trikot für höhere Aufgaben empfohlen. Er wechselt zum TVS Baden-Baden, der aus der Dritten Liga in die Baden-Württemberg-Oberliga absteigt. Der fünfte Spieler bleibt dem TSV Amicitia erhalten. Dominik Seib zieht sich zwar aus der ersten Herren-Mannschaft zurück, will künftig aber für die Herren 3 auf Torejagd gehen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019