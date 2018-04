Für bedürftige Menschen aktiv

Anzeige

Viernheim.Ein positive Bilanz ihrer Arbeit zog die Arbeiterwohlfahrt bei der Mitgliederversammlung in der Cafeteria des Forums der Senioren. Aus einer Phase organisatorischer und personeller Veränderungen gehe der Ortsverein gestärkt hervor, so lautete das Fazit der Ersten Vorsitzenden Jutta Schmiddem. Bei den Neuwahlen wurde Schmiddem im Amt bestätigt.

Die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder begann mit einer Überraschung. Als Frithjof Besser, Helmut Martin, Ria Schmitt und Peter Lichtenthäler die Urkunden erhalten sollten, kamen die „Singsternchen“, der Kinderchor der Kindertagesstätte Pirmasenser Straße, um die Ecke. Mit einem Lied zur Melodie von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ verabschiedeten sie Frithjof Besser aus dem Vorstand, dem er seit 1969 ununterbrochen angehört hatte. Während seiner Amtszeit hat die AWO die Trägerschaft von vier Kindertagesstätten sowie des Waldkindergartens übernommen.

Der Verein habe heute 230 Mitglieder und sei in vielen sozialen Feldern aktiv, berichtete Peter Strickler. Er erinnerte an eine Veranstaltung zur Kinderarmut in Viernheim und die Erweiterung des AWO-Kleiderladens. Neue Formen der Zusammenarbeit mit Eltern würden in den Kitas Kinderdörfel und Kirschenstraße erprobt. Kindergartenausschuss-Vorsitzender Tom Tarchanow wies darauf hin, dass die Tagesstätte Kirschenstraße vom Land Hessen als Familienzentrum anerkannt wurde.