Für Bildung in Burkina Faso

Viernheim.Die Weihnachtsaktionen von Yaa Soma „Schenke Bänke“ und ein „Löffel voller Erdnüsse“ laufen weiter, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wenn Sie jemanden beschenken möchten, der schon alles hat, dann verschenken Sie doch mit dem symbolischen Schulbänkchen oder mit der kleinen Kalebasse bessere Bildungschancen an den Dorfschulen in Burkina Faso“, so der Verein. Viernheim ist mit dem westafrikanischen Land freundschaftlich verbunden. Der oder die Beschenkte erhält dazu eine Geschenkurkunde.

Der Verkauf im Weltladen, Rathausstraße 32, zu den Öffnungszeiten oder man macht einen Termin aus für die Abholung aus. red

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020