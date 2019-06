Für das „richtige Leben“ bereit

Viernheim.. „Wird mir eine Gedichtanalyse wirklich bei der Steuererklärung helfen?“, fragt sich Lara Hinrichs. Und bei Donatella Rubino ist vom Latein-LK angeblich nichts mehr hängen geblieben als „salvete discipuli et discipulae“ – seid gegrüßt, Schüler und Schülerinnen. So ganz scheinen die Abiturienten der Albertus-Magnus-Schule noch nicht zu wissen, wie sie ihre allgemeine Hochschulreife nutzen können.

Doch die Sprecherinnen des Abiturjahrgangs 2019 relativieren schnell: „Die Schule muss nicht unbedingt zeigen, wie man die Steuererklärung macht; sie legt die Basis, um das Leben zu meistern“, meinen die beiden und nennen ein praktisches Beispiel: „Wir haben gelernt, wie man aus einem Berg an Hausaufgaben viele kleine Hügel macht.“

Das bischöfliche Gymnasium verabschiedet 72 Abiturienten, für die eine achtjährige Laufbahn nun mit der Übergabe der Abiturzeugnisse endet. Zum Abschluss gratulieren zahlreiche Redner bei der Akademischen Feier, die vom Projektorchester der Schule musikalisch umrahmt wird. Zum ersten Mal ist Gereon Geissler an der AMS, der neue Leiter des Dezernats Bildung im Bistum Mainz. „Die schulische Pflicht weicht nun einer neuen Freiheit“, sagt der Ordinariatsdirektor. Für den neuen Lebensweg wünscht er den Abiturienten genau den Mut, der häufig in der Bibel beschrieben ist.

Matthias Baaß geht auf die Anfänge der Schule an sich ein. „In Klosterschulen wurde Latein gesprochen, da befindet sich die AMS ja in bester Tradition“, meint der Bürgermeister. Sandra Wunder vom Förderverein wünscht den scheidenden Schülern, dass sie sich bei allem beruflichem Erfolg auch immer an andere Werte erinnern. Gabriele Krause vom Elternbeirat spricht von einem Tag, „der herbeigesehnt und gefürchtet ist“, weil Eltern den Kindern nun Freiheit gewähren dürften und müssten. Thomas Wöhlke greift im Namen der Tutoren drei Punkte auf, die er den scheidenden Schützlingen mit auf den Weg ins „richtige Leben“ gibt. Der Lehrer spricht über den Glauben, über Erfolg und Scheitern und über lebenslanges Lernen.

Schulleiterin Ursula Kubera freut es, dass aus „lebenslustigen Sextanern lebenstaugliche junge Menschen“ geworden seien. Viele Schüler hätten sich mit großem Engagement im Schulleben eingebracht. Der Abiturjahrgang 2019 sei außerdem mit einem Schnitt von 2,2 der beste der vergangenen Jahre.

Zwei Schüler erreichen Traumnote

Zweimal gab es die Traumnote 1,0: Lara Schnaubelt und Amelie Seeger sind die besten Abiturienten. Herausragend ist auch der Durchschnitt von Caroline Helbig, auf deren Abiturzeugnis die Note 1,1 steht. Mit einem Schnitt von 1,2 verlassen Dennis Beiner, Jason Joshua Creek, Kavara Demir, Diana Grünwald, Lena Minich, Thomas Riederer und Katharina Stumpf die Schule.

Über den Lateinpreis der Altphilologen freut sich Lara Schnaubelt, Caroline Helbig wird von der katholisch-theologischen Fakultät ausgezeichnet. Die Auszeichnung der deutschen mathematischen Vereinigung geht an Thomas Riederer, der zusammen mit Erik Seute auch den Preis der deutschen physikalischen Vereinigung erhält. Den MINT-Preis für Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern hat sich Amelie Seeger verdient.

Gleich dreimal wird der Preis der Gesellschaft der deutschen Chemie vergeben, an Dennis Beiner, Jason Joshua Creek und Amelie Seeger. Über den Karl-von-Frisch-Abiturientenpreis im Fach Biologie freuen sich Caroline Helbig, Amelie Seeger und Lara Schnaubelt. Den Preis des Bischofs für außerordentliches Engagement an der Schule erhält Tim Achilles, Kavara Demir bekommt den Preis der Eltern. su

