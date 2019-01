„Für gesunde Lebensmittel“

Viernheim.In Berlin protestierten am Samstag mehrere Tausend Menschen unter dem Motto „Wir haben Agrarindustrie satt“ für eine klimafreundliche Landwirtschaft und gesundes Essen. Ähnliche Ziele verfolgt der Verein Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Viernheim, der sich der ökologischen und biologischen Landwirtschaft sowie dem Direktvertrieb verschrieben hat. Die Mitglieder bekommen für ihren Beitrag erntefrische Lebensmittel aus eigenem Anbau.

„Im vergangenen Sommer hatte ich die ersten Interessenten gesammelt, schnell war eine sehr aktive Gruppe zusammen, die das Projekt in einem halben Jahr mit viel persönlichem Engagement vorbereitet hat“, berichtete Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow beim Info-Tag auf dem Obst- und Gemüsehof Renner. Solawi-Vorsitzender Thomas Kolb hofft auf weitere Unterstützer, „denn wir betreten mit unserem Projekt absolutes Neuland und stehen für eine gesündere, gerechtere, ökologische und energiesparende Wirtschaftsweise“.

Auf dem Hof stehen der Initiative 2500 Quadratmeter Anbaufläche zur Verfügung, die von Gärtner Mett Hinger betreut werden. „Wir haben schon in der ersten Stunde 30 Erwachsene und acht Kinder begrüßen können“, freute sich Detlef Schurr über die große Resonanz auf den „Tag des offenen Gartens“. Als Ansprechpartner waren Ulrike Kolb, Kathrin D’Asseler und Ines Steyrleuthner vor Ort, die Grundstücksbesitzer Hans-Peter und Marion Renner kümmerten sich um die Zubereitung einer Gemüsesuppe.

In Viernheim finanzieren die Solawi-Mitglieder mit ihrem monatlichen Beitrag von 75 Euro einen Gärtner, der im Auftrag die gewünschten Gemüsesorten anbaut. Dafür gibt es jede Woche einen Korb mit Gemüse, Salat und Kräutern, je nachdem was in der Jahreszeit gerade wächst. Zudem wird ein Monatsbeitrag von 2,50 Euro erhoben.

Knapp 20 Familien haben bereits zugesagt, einen Ernteanteil abzunehmen. Weitere 20 Paare werden noch gesucht, damit der Verein kostendeckend arbeiten kann. „Viele Setzlinge und Saatgut habe ich selbst gezogen, beim Ankauf von Samen wird auf ökologische Gesichtspunkte Wert gelegt“, erklärte Gärtner Mett Hinger. Bisher sind Spinat, Feldsalat, Mangold, Zwiebeln und Knoblauch schon in der Erde. JR

