Für TSV Amicitia sogar Rang fünf drin

Mannheim.Auch wenn die Chancenverwertung erneut das große Manko war – am deutlichen 3:0-Sieg des TSV Amicitia Viernheim in Ilvesheim gab es nichts zu deuteln. Die Blaugrünen zeigten in der Fußball-Kreisklasse A II eine starke Vorstellung und entführten zurecht drei Punkte aus dem Neckarstadion. In der Tabelle haben die Südhessen damit zwei Plätze gutgemacht und dürfen bei drei Zählern Rückstand jetzt sogar noch auf Rang fünf schielen.

Die Hausherren zeigten eine enttäuschende Leistung, bekamen die Partie zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Daran hatte natürlich auch der TSV Amicitia seinen Anteil, der aus einer sicheren Deckung um Tilo Schander heraus immer wieder gefährliche Angriffe inszenierte. Nach einem guten Start gelang Philipp Haas (17.) die verdiente Führung, als er nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war. Mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze aus, vorbei an der Abwehrmauer und an Torhüter Betim Cocaj, erhöhte der stark aufspielende Kapitän Laurenz Baaß auf 0:2 (29.). Pech hatte A-Jugendspieler Baybora Özsu, dessen Schuss kurz vor dem Seitenwechsel an die Latte klatschte.

Nach der Pause hatten die Hausherren für kurze Zeit ihre beste Phase, konnten das Tor von Tim Kahnert aber nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Nach zehn Minuten war der Spuk aber schon wieder vorbei, als Philipp Haas nach toller Vorarbeit von Timothy Wellenreuther seinen zweiten Treffer markierte und damit für die Vorentscheidung sorgte.