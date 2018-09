Fundament für Bücherei entsteht

Viernheim.Die magische Grenze ist geknackt: 1055 Viernheimer haben sich beim Freiwilligentag in den vielfältigen Projekten engagiert. „Jedes Jahr hat sich die Helferzahl gesteigert, und diesmal haben wir endlich über Tausend erreicht“, freut sich Horst Stephan sichtlich. Zusammen mit Michael Gess hat der Verantwortliche des Freiwilligentags wieder die meisten der 30 Mitmachprojekte besucht und die Helferzahlen notiert. Besonders viele Freiwillige waren an der Alexander-von-Humboldt-Schule aktiv. „Allerdings wurden dort drei Projekte angeboten“, fügt Horst Stephan hinzu.

Die meisten Helfer hat das Projekt des Eis- und Rollsportclubs (ERC). „Wir sind 56 Leute“, teilt Annett Koscielny mit. Sie arbeiten am Bühnenbild und nähen die Kostüme für das Schaulaufen von „Belle und das Biest“ im kommenden Dezember. Auf große Platten wird das Schloss des „Biests“ gemalt, mit Turmspitzen und gebogenen Fenstern. „Das Ganze wird 15 Meter lang und bis zu vier Meter hoch“, erklärt Carmen Bernauer. Mit Hilfe der Aktiven von Makerspace wird das dazugehörige Holzgerüst gesägt und zusammengeschraubt.

AvH-Schüler stellen Apfelsaft her

Die Vesperstube ist zur Nähstube umfunktioniert worden: An acht Nähmaschinen entstehen die Kostüme, die am nächsten Tisch noch mit Pailletten verziert werden. Weitere Kostüme werden aus Schaumstoff zurechtgeschnitten. Erlinde Hinkel schneidet den Stoff zu, mit dem die Teile bezogen werden. Sie ist aus Leimen gekommen, um beim ERC zu helfen. „Bei uns gibt es den Freiwilligentag nicht, leider“, sagt sie. Das Projekt habe ihr auf Anhieb zugesagt.

Die AvH hat ihr drittes Projekt erst in der vergangenen Woche initiiert: Die Viernheimer waren aufgerufen, ihre Äpfel an die Schule zu bringen, wo das Obst zu leckerem Apfelsaft verarbeitet wird. Körbe, Taschen und Tonnen voller Äpfel stehen dann auch bereit, die erst geschnitten, dann in der Mühle klein gemahlen werden und dann in die Presse kommen. „Leckerer Viernheimer Apfelsaft“ rufen die Schüler jedes Mal begeistert, wenn der Saft endlich fließt.

Auch in den Kindergärten sind wieder zahlreiche Helfer im Einsatz. „Oben wird gestrichen, unten ein Spülbecken versetzt, draußen die Matschküche instand gesetzt“, zählt Thomas Sebert die Aktivitäten in der Kirschenstraße auf. Das Hauptprojekt, eine Tauschbücherei in einer Telefonzelle, wird am Freiwilligentag erst vorbereitet. Damit die Zelle später stabil und sicher steht, wird schubkarrenweise der Beton in die Fundamentverschalung gekippt.

Auch im Kinderdörfel wird Beton gerührt, allerdings in viel kleineren Mengen. „Bei unserem Kreativprojekt können auch die Kleinsten mitmachen“, erklärt Andrea Daniel. Der Gartenbeton wird in Schalen und tiefe Teller gefüllt und verziert – mit Mosaiksteinen, Glasnuggets, Muscheln und mit kleinen Kieseln. Auf diese Weise entstehen runde Trittsteine, die nach und nach rund ums Kinderdörfel in den Boden eingelassen werden.

Weit ab vom Trubel im Viernheimer Stadtgebiet sind die Helfer der städtischen Jugendförderung im Einsatz. Die Mitarbeiter räumen ihr Lager auf, das mitten im Wald, in einem Bunker, liegt. Die Helfer verladen Dutzende Autoreifen und transportieren sie schließlich zum Treff im Bahnhof. „Früher haben wir damit den Pool für die Ferienspiele gebaut“, erinnert sich Christian Stumpf. Die Reifen sollen nun fachgerecht entsorgt werden.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/viernheim

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018