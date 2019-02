Funk-Waagen helfen Imkern

viernheim.Hobbyimker investieren für ihre nebenberufliche Beschäftigung viel Freizeit und auch viel Geld. Ein Bergsträßer Projekt, an dem auch Makerspace Viernheim beteiligt ist, soll den Honigproduzenten jetzt die Arbeit erleichtern. Es handelt sich um die kostengünstige Herstellung von Bienenstockwaagen, die Daten wie Gewicht, Luftdruck und Temperatur automatisch an den Imker weiterleiten. „Bienenwaagen sind keine neue Erfindung, bisher aber recht teuer in der Anschaffung und im Unterhalt. Unsere Waage soll keine 300 Euro kosten und auch im Betrieb günstig sein“, sagt Projektleiter Rainer Wieland.

In Bayern wurden in einem Bürgerbegehren gerade 1,7 Millionen Unterschriften für den Schutz von Insekten, insbesondere von Bienen, gesammelt. Das Thema bleibt also aktuell. In der Stadt ist die Initiative „Viernheim summt“ mit dem Schutz der Insekten befasst.

Herbert Kohl, Gemeindereferent von St. Hildegard-St. Michael, ist vom ersten Ergebnis begeistert. „Gerade die außergewöhnliche Kooperation vieler Einrichtungen ist bemerkenswert. Ich habe mir unter solch einer Waage nichts vorstellen können. Viele Menschen haben aber ein gemeinsames Ziel verfolgt und ihre Fähigkeiten eingebracht“, lobt Kohl die Zusammenarbeit. Das Bergsträßer Projekt zum Bienenschutz zählt zu den Gewinnern der dritten Runde des Wettbewerbs „Gemeinsam Neues schaffen“ der BASF.

Kreisweite Zusammenarbeit

In diesem Joint Venture haben sich regionale Imkervereine, die Gruppe Makerspace Viernheim, die Weinheimer Amateurfunker sowie Schüler und Lehrer der Karl-Kübel-Schule zusammengeschlossen, um sich gemeinsam einer spannenden und wichtigen Aufgabe zu widmen. Durch die Entwicklung einer Bienenstockwaage mit Datenübertragung per Funk wollen sie einen persönlichen Beitrag zum Erhalt des heimischen Ökosystems leisten.

Bienen liefern nicht nur den Honig fürs Frühstück, ohne sie ist kein Überleben auf der Erde möglich. Sie gelten als das wichtigste Nutztier der Menschheit, denn die meisten Pflanzen sind auf die Bestäubung von Bienen angewiesen. Ohne Bienen gäbe es keine Ernte und damit keine Nahrung für Mensch und Tier. Imker leisten bereits einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bienen, indem sie ihre Bienenstöcke pflegen. Dazu muss regelmäßig kontrolliert werden, wie es den Tieren geht, ob der Bienenstock beispielsweise an Gewicht verliert und die Vitalität der Bienen durch Zufüttern gewährleistet werden muss. Allerdings sind dazu oft weite Anfahrtswege zu bewältigen, denn die meisten Bienenstöcke werden in der freien Natur auf Wiesen oder in Wäldern aufgestellt. Insbesondere Hobbyimker, die in Hessen 95 Prozent aller Bienenvölker betreuen, können aus Zeitgründen nur eine begrenzte Anzahl von Bienenstöcken betreuen.

Die von Makerspace entwickelte energieeffiziente Bienenstockwaage dient zur Erfassung der relevanten Daten. Um die Übertragung kümmern sich die Mitglieder des Funkamateurclubs Weinheim mit ihrem Fachwissen in der Funktechnik. Die Aufbereitung und Visualisierung der Daten erfolgt durch eine Software, die von Schülern der Karl-Kübel-Schule Bensheim erstellt wird. Die Imkervereine aus Bensheim, Heppenheim und Lampertheim unterstützen das Projekt mit großem Engagement und umfangreichen Kenntnissen. Sie sehen den Bedarf, dass zum Erhalt der Umwelt mehr Bienenstöcke betreut werden.

Bei einer Vorstellung in Ludwigshafen konnten die Bergsträßer unlängst überzeugen. Eine Jury wird noch entscheiden, mit welchem Betrag die BASF das Projekt fördert. Insgesamt steht die Summe von 200 000 Euro für die ausgewählten Projekte zur Verfügung.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019