Viernheim.Nach der 0:3-Niederlage in der Oberliga beim Karlsruher SC am vergangenen Wochenende haben die Viernheimer Fußballerinnen unter der Woche ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im Viertelfinale des badischen Pokalwettbewerbs gewann der TSV Amicitia mit 2:1 beim SSV Waghäusel und steht damit erneut im Halbfinale. Ohne etatmäßige Torhüterin und mit einem sehr jungen Team – nur zwei Spielerinnen über 22 Jahre im Kader – waren die Viernheimerinnen zum Verbandsligazweiten gefahren. Lara Barth brachte ihre Mannschaft mit einem Doppelschlag in Führung (24./36.). In der zweiten Hälfte machte Waghäusel ordentlich Dampf, aber erst ein Strafstoß führte zum Erfolg. Der Anschlusstreffer in der 84. Minute kam zu spät, sodass es beim knappen 2:1 blieb.

Am morgigen Sonntag geht es dann mit dem Liga-Alltag weiter. Um 14 Uhr kommt der Tabellenführer der Oberliga, der Hegauer FV, an die Lorscher Straße. Für das junge Viernheimer Team wird es darum gehen, sich weiter zu stabilisieren. Gegen den Spitzenreiter wird die Aufgabe schwierig, aber sicher nicht unlösbar werden. Und dann gilt die ganze Konzentration den Spielen gegen die Gegner aus der unteren Tabellenregion. Die nächste Gelegenheit bietet sich gleich am Dienstag, 1. Mai. Da fahren die TSV-Amicitia-Frauen zum Nachholspiel zum FC Freiburg-St. Georgen. Und beim Liga-Schlusslicht ist ein Sieg eigentlich Pflicht im Kampf um den Klassenerhalt. Auf den Ligaverbleib der ersten Mannschaft setzen auch die Frauen 2, die nur dann in die Verbandsliga aufsteigen könnten. Aktuell steht das Team weiterhin auf Platz eins der Landesliga und will den Meisterschaftsplatz auch morgen gegen den MFC 08 Lindenhof behaupten (16 Uhr).

Bereits vor den Damen sind die Juniorinnen am Ball: Die B1-Juniorinnen treffen in der Verbandsliga auf den TSV 05 Reichenbach. Schon heute haben die D-Juniorinnen ihr Heimspiel, sie erwarten um 11.30 Uhr die Spvgg 06 Ketsch. Um 17Uhr gehen die B2-Juniorinnen gegen den SC Käfertal aufs Feld. Auswärts am Ball sind heute die E-Juniorinnen (10 Uhr bei SG Hohensachsen) und die Frauen 3 (16 Uhr beim FC Finkenbachtal). Morgen spielen um 11 Uhr die C-Juniorinnen beim VfB Bretten. Die B1-Juniorinnen bestreiten am Maifeiertag ihr Pokalspiel, um 13 Uhr kommt der Karlsruher SC nach Viernheim. su