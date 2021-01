Viernheim.Eine 38-Jährige, die mit ihrem Ford aus der Mannheimer Straße nach rechts in die Karl-Marx-Straße einbog, hat dabei am Freitagmorgen eine Fußgängerin angefahren. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitteilte, überquerte die 49-Jährige die Karl-Marx-Straße gegen 7.30 Uhr auf einem Zebrastreifen. Sie wurde mit dem Verdacht auf ein gebrochenes Bein in ein Krankenhaus gebracht. Weil zunächst gemeldet wurde, dass jemand eingeklemmt sei, war auch die Feuerwehr vor Ort. Deren Einsatz war aber letztlich nicht notwendig, erklärte ein Sprecher. fhm (Bild: Bernhard Kreutzer)

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.01.2021