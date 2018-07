Anzeige

Viernheim.Für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim steht am Samstag, 13 Uhr, bereits das dritte Vorbereitungsspiel an. Die blaugrüne Reserve erwartet im heimischen Waldstadion die zweite Garnitur des FV Brühl, die in der Mannheimer A-Klasse, Staffel I beheimatet ist.

In dieser Partie geht es für beide Trainer in erster Linie darum ihre Teams in Bestform zu bringen, was angesichts zahlreicher Urlauber nicht sehr einfach sein wird.

Speziell die Gastgeber müssen eine neue Mannschaft zusammenstellen, denn viele Akteure der vergangenen Saison werden in der neuen Spielzeit mit der ersten Garnitur des Vereins in der Kreisliga Mannheim antreten.