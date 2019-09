Gäste genießen Rebensaft aus Italien

Viernheim.„Wir werden heute Abend alle selig werden“, verspricht Emanuele Serratore und hat die Lacher auf seiner Seite. Weinselig werden die Gäste der musikalischen Weinprobe des MGV 1846 auf alle Fälle. Der Leiter des Restaurants „Al Dente“ in Viernheim beruft sich bei seinem Versprechen auf ein Zitat von William Shakespeare: „Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, wird selig. Wer also Wein trinkt, wird selig.“ Gelegenheit zum Trinken gibt es reichlich bei der musikalischen Weinprobe.

Die Idee zu der Veranstaltung entstand vor einigen Jahren, als der MGV nach Möglichkeiten suchte, den Chorgesang in einem anderen Rahmen zu präsentieren. Fünfmal geschah das an wechselnden Orten, in diesem Jahr war das neue Vereinshaus am Sandhöfer Weg 1A Schauplatz der Weinprobe. Nachdem die Gäste mit einem Prosecco Riondo begrüßt wurden, sorgt der Chor des MGV für den ersten musikalischen Teil. Die Vorträge der Sänger wechseln sich mit der Verkostung der sechs Weine ab.

Der Chor singt „Abendfriede am Rhein“, „Wein und Liebe“ und „Ich liebte einst ein Mädchen“ zur Eröffnung. Im zweiten Block sind mit „Die Männer sind schon die Liebe wert“, „Probier’s mal mit ’nem Bass“ und „Rock mi“ auch moderne Stücke vertreten. Nach „Der Schäfer“ und „Die Rose von Burgund“ ist „Benia Calastoria“ eine Hommage an das Wein-Land Italien. „Trink doch ona mit“ und „Ein Bier“ passen zum Thema, auch das „Merci“ an die Gäste der Weinprobe. Die Zuhörer im Außenbereich des Vereinshauses bekommen zwischen den Gesangsblöcken sechs verschiedene Weine kredenzt. Emanuele Serratore hat zusammen mit dem Weinhändler seines Restaurants die Weine ausgesucht. „Wir haben geschaut, dass wir bekannte und beliebte Weine mit noch unbekannten Sorten mischen“, erzählt der Restaurantleiter, „man muss ja nicht immer die gleichen Weine trinken.“

Die Trauben kommen aus unterschiedlichen Gebieten in Italien, von Winzern mit langjähriger Erfahrung. Alle Weine können von den Gästen auch direkt für zuhause bestellt werden. Begonnen wird mit einem Pinot Grigio, „aus einer der ältesten Traubensorten Italiens“, erklärt Emmanuele Serratore den Gästen. Er erläutert auch, welches Essen dazu am besten passt.

„Ihn kann man zu allem trinken“, meint er beim zweiten Wein, einem Greco Fiano, dem Gemisch aus zwei Rebsorten aus der Region Basilicata. Roero Arneis Monchiero nennt sich der dritte Wein, Lugana Santa Cristina ist der letzte Weißwein, der verkostet wird. Emanuele Serratore erklärt den Gästen auch, wie die Weine gelagert werden und bei welcher Temperatur sie getrunken werden sollten.

Zum Abschluss werden noch zwei Rotweine probiert. Zunächst wird Aglianico Pipoli ausgeschenkt, der ebenfalls in der Region Basilicata angebaut wird. Aus der Traube Primitivo wird Il Passo gekeltert. Der Rotwein wird zum Essen gereicht. Passend zu den italienischen Weinen gibt es leckere Pasta für die Weinproben-Teilnehmer. Und natürlich noch eine gesungene Zugabe. Mit „Dona Maria“ verabschiedet sich auch der MGV-Chor nach einer gelungenen Weinprobe von seinen Gästen.

