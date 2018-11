Gäste ohne Torschuss

Viernheim.. Mit einem wenig spektakulären, aber souveränen 2:0-Erfolg gegen den FC Weiher haben die Fußballerinnen des TSV Amicitia Viernheim in der Tabelle zum Spitzenreiter aufgeschlossen. Der KIT Sport-Club aus Karlsruhe liegt nur wegen der besseren Tordifferenz auf Platz eins vor den punktgleichen Viernheimerinnen. Die Gäste aus Weiher konzentrierten sich ganz aufs Verteidigen und blieben über 90 Minuten ohne Torschuss. Die TSV-Amicitia-Frauen erspielten sich einen Vorsprung und brachten diesen auch geduldig über die Zeit.

Denise Stricklan brachte die Gastgeberinnen, die immer noch mit großen Verletzungsproblemen in der Defensivabteilung kämpfen, mit einem 25-Meter-Schuss in Front (24.). In der einseitigen Partie kontrollierten die Viernheimerinnen Ball und Gegner. Auf den zweiten Treffer mussten die Viernheimerinnen bis zur 80. Minute warten. Lara Barth sorgte mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck für den Endstand. Die Blau-Grünen mussten sich am Ende nur den Vorwurf gefallen lassen, die Konterchancen nicht genutzt zu haben.

TSV Amicitia: Kim Stricklan, Pauline Kloskalla, Annika Sonn, Annika Stellmacher (85. Luisa Weber), Denise Stricklan, Natasa Troumpouki, Annika Weidner, Lara Barth, Lea Erny (52. Blerina Rexhepi), Mara Jost (75. Oliwia Reszczynska), Laura Schell (57. Rabea Ronellenfitsch). su

