Gartenhütte abgebrannt

Feuerwehrleute löschen die brennende Gartenhütte am Pariser Weg. © kreutzer

Viernheim.Komplett abgebrannt ist am Samstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, eine Gartenhütte auf einem Grundstück am Pariser Weg. Nach Angaben der Polizei wollte der Eigentümer Laub verbrennen und ließ das Feuer vorübergehend unbeaufsichtigt. Das brennende Laub habe währenddessen die Hütte in Brand gesteckt.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, konnte die Flammen in kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben. Fußgänger, die den schwarzen Rauch im Bereich des Pariser Wegs entdeckt hatten, alarmierten die Einsatzkräfte. wk

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019