Gasleitung lässt Kita-Projekt wackeln

Viernheim.Die Pläne für den Bau einer Kindertagesstätte neben dem Treff im Bahnhof (TiB) müssen möglicherweise verworfen werden. Bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11. April hatte eine Mehrheit aus CDU, UBV, WGV und der Linken für diesen Standort gestimmt. Eine zusätzliche Kindertagesstätte ist notwendig, weil die bestehenden Einrichtungen überbelegt sind. Um Zeit zu sparen, ist geplant, die im November 2018 an der Walter-Gropius-Allee eingeweihte Kita Entdeckerland an anderer Stelle noch einmal zu bauen. Die Kita soll im September 2020 eröffnet werden.

In den Wochen nach der Sitzung teilte Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) den Stadtverordneten jedoch mit, dass unter dem Gelände am TiB eine Hauptgasleitung verläuft. Daher kann dort nicht ohne Weiteres gebaut werden. In einer den Stadtverordneten in der Sitzung vorliegenden Standortbetrachtung war die Gasleitung nicht erwähnt. Die CDU-Fraktion hat daher für die nächste Sitzung am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr im Ratssaal, eine Anfrage an den Magistrat gerichtet. Sie möchte unter anderem wissen, ab wann die Verwaltung über die Gasleitung Bescheid wusste und welche Auswirkungen nun notwendige Umplanungen auf den vorgesehenen Eröffnungstermin haben werden.

Im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erklärt Bürgermeister Baaß, dass das Grundstück am TiB erst im Laufe der Sitzung in die engere Wahl für den Kita-Standort gekommen sei. Auch weil es Pläne der Kreisverwaltung gab, dort eine Grundschule zu errichten, hätte der Magistrat das Gelände aus den Überlegungen eigentlich ausgeschlossen. „Ich war überrascht, als dann letztendlich dieses Grundstück gewählt wurde“, berichtet Baaß. Die Verwaltung habe daher vor der Sitzung nur städtebauliche Aspekte und die räumliche Lage betrachtet.

Grundstück der Stadtwerke

Nach der Entscheidung der Stadtverordneten sei das Grundstück, das den Stadtwerken gehört, eingehender geprüft worden. Erst dadurch habe er von der Gasleitung erfahren, so Baaß. Daraufhin habe er die Stadtverordneten informiert. Direkt auf der Gasleitung dürfe nicht gebaut werden, erklärt der Bürgermeister. Zwar sei es möglich, die Leitung zu verlegen. Dies würde aber zwischen 350 000 und 500 000 Euro kosten. Zudem würde sich der Bau der Kita durch die Verlegung verzögern. Welche Auswirkungen das hätte, hängt laut Baaß auch von der Frage ab, bis zu welchem Zeitpunkt das Kreisjugendamt eine Überbelegung der bestehenden Kindertagesstätten genehmigt. Dazu liefen derzeit Verhandlungen.

Baaß befindet sich nach eigener Aussage auch im Gespräch mit mehreren Fraktionen. Wie es konkret weitergeht und ob nun ein anderer Standort für den Kita-Neubau wahrscheinlicher wird, dazu wollte er sich jedoch nicht äußern. Volker Ergler, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, verwies auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ auf Gespräche mit der Verwaltung, nannte aber ebenso keine Inhalte.

In der Beschlussvorlage für die Sitzung am 11. April hatte sich die Stadtverwaltung für einen Teil des TSV-Amicitia-Geländes zwischen Lorscher Straße und Kirschenstraße als künftigen Kita-Standort ausgesprochen. Ausschließlich dort könne „der Bau kurzfristig realisiert werden“. Als Ersatz für die entfallende Trainingsmöglichkeit sollte ein Großfeld im Waldstadion zu einem Kunstrasenplatz umgebaut werden. Dieser wäre bei nahezu jeder Witterung bespielbar. Unabhängig von der Standortfrage soll bei der kommenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ein Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Kita-Neubaus beschlossen werden.

Von den notwendigen 3,4 Millionen Euro stehen 1,25 Millionen Euro Fördermittel des Bundes über das Land Hessen zur Verfügung. 900 000 Euro müsste die Stadt in diesem Jahr beisteuern, für den restlichen Betrag soll die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung eine Verpflichtungsermächtigung erteilen. Eventuell gebe es noch Zuschüsse aus der Hessenkasse, hofft Bürgermeister Baaß.

