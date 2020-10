Gastgeber in der Favoritenrolle

Viernheim.Im Viernheimer Waldstadion steigt am Sonntag, 18. Oktober, 12 Uhr, das Lokalderby in der Kreisklasse A 2 zwischen der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia und der SG Viernheim. Während zuletzt meist die Orangenen in der Favoritenrolle waren, sind die Vorzeichen diesmal umgekehrt. Das neu formierte Team der Hausherren steht mit zehn Punkten auf Platz sechs, und damit deutlich besser als die

...