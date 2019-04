Gastgeberinnen sind Favorit

Viernheim.Am 20. Spieltag der Verbandsliga empfängt der TSV Amicitia die SG Heidelberg-Kirchheim. Die Viernheimerinnen sind morgen im Heimspiel klarer Favorit, werden die Gäste aber sicherlich nicht unterschätzen. Beim TSV Amicitia ist die Stimmung bestens: Am Gründonnerstag hatte man in einem hartumkämpften und emotionalen Match gegen den direkten Verfolger TSV Neckarau gewonnen.

Später Ausgleich

Die Gäste erzielten in der ersten Halbzeit die 0:1-Führung. Erst in der 79. Minute glich Viernheim per Elfmeter aus, und als sich beide Teams scheinbar mit einem Punkt abgefunden hatten, traf der TSV Amicitia in der Nachspielzeit noch zum Sieg. Die Viernheimer Fußballerinnen bleiben weiterhin ungeschlagen und führen mit 46 Punkten aus 16 Partien die Liga an. Der Vorsprung auf den KIT Sport-Club und den TSV Neckarau ist mit fünf und sechs Punkten fast schon komfortabel, zumal der TSV Amicitia noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Der morgige Gegner SG Heidelberg-Kirchheim hat 19 Punkte aus 15 Spielen auf seinem Konto. Die Favoritenrolle liegt also klar beim Tabellenführer. Das Team von Patrick Kloskalla und Markus Rohr weiß, wie schwer es ist, gegen die meist sehr tief verteidigenden Heidelbergerinnen zu spielen. Viernheim wird aber seine Mittel finden, um weitere drei Zähler einzufahren.

Ein Sieg wäre ein weiterer wichtiger Schritt zum Wiederaufstieg in die Oberliga. Anpfiff des Spiels gegen die SG Heidelberg-Kirchheim ist morgen um 14 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße. Bereits um 11 Uhr empfangen die Frauen 2 in der Landesliga Rhein-Neckar den Aufstiegsaspiranten aus Hohensachsen. Die SG ist Dritter und hat vier Punkte Rückstand zum SSV Vogelstang, der aber ein Spiel mehr ausgetragen hat. Die Viernheimerinnen dagegen haben in der Rückrunde ihr Punktekonto erheblich ausgebaut. su

