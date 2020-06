Gebrauchte Drahtesel kommen gut an

Viernheim.Die Fahrradwerkstatt der Initiative Makerspace setzt gebrauchte und beschädigte Fahrräder wieder instand und verkauft sie regelmäßig auf dem Gelände des Katholischen Sozialzentrums. Beim jüngsten Radbasar wurden neben mehr als 60 Fahrrädern auch Tretroller und Einräder angeboten.

Privatpersonen spenden

Die Preise lagen zwischen zehn und 290 Euro, wobei es sich fast nur um Räder bekannter Hersteller handelte. „Das Interesse war einmal mehr sehr gut. Die Räder sind in einwandfreiem Zustand“, erklärt Mitorganisator Hubert Bundschuh. „Sie werden von Privatpersonen gespendet, ein Großteil kommt aber auch vom Radhaus Hofmann. Wir schlachten viele Räder aus und bekommen dadurch Ersatzteile.“

Wie Bundschuh erklärt, nimmt die Zahl der gespendeten Fahrräder stetig zu. Die Gruppe von Makerspace besteht im Moment aus sieben engagierten Hobbybastlern. Nach einer sechswöchigen Corona-Pause wurde zuletzt oft im Hof gearbeitet, weil in der gut ausgestatteten Werkstatt der vorgegebene Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Hobbybastler treffen sich an jedem Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Sozialzentrum. Interessierte können dann vorbeikommen und nach Fahrrädern Ausschau halten. An jedem dritten Dienstag eines Monats besteht für Radbesitzer zudem die Möglichkeit, mit ihren Drahteseln vorbeizuschauen, um gemeinsame Reparaturen vorzunehmen.

Die Einnahmen aus den Verkäufen werden an karitative und soziale Einrichtungen gespendet. „So wie es aussieht, können wir im September fünf Viernheimer Organisationen mit jeweils 1000 Euro bedenken, vielleicht wird es auch noch etwas mehr“, verrät Bundschuh. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 29.06.2020