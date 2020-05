Gebrauchte Laptops für Flüchtlinge

Viernheim.Aufgrund der Corona-Krise finden die Sprachkurse des Vereins Lernmobil für Flüchtlinge zurzeit online statt (wir berichteten). Das katholische Sozialzentrum sucht dafür nun gebrauchte Laptops. Bevor sie zum Einsatz kommen, würden die Geräte von einem Experten aufbereitet und sämtliche Daten gelöscht, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürger, die nicht mehr benötigte, aber funktionsfähige Notebooks zur Verfügung stellen möchten, werden gebeten, sich bei Herbert Kohl zu melden. Erreichbar ist der Gemeindereferent unter Telefon 06204/789 20 13 oder per E-Mail an hkohl@katholische-kirche-viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020