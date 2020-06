Gebühr wird erstattet

Viernheim.. Wegen der Corona-Pandemie hat die Volkshochschule das Semester vorzeitig beendet (wir berichteten). Zahlreiche Kurse konnten daher nicht abgeschlossen werden, die Kursgebühr wurde laut einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle jedoch zum Großteil von den Teilnehmern bereits komplett gezahlt.

Warten auf Rückmeldungen

Um die verwaltungsinternen Arbeiten zum Semesterende abschließen zu können, bittet die VHS darum, die noch ausstehenden Rückmeldungen auf ein Infoschreiben bis spätestens Sonntag, 14. Juni, abzugeben. Das Schreiben war an die Schüler verschickt worden. Nach der Abgabe erfolge die anteilige Rückerstattung der Gebühren an die Kursteilnehmer, heißt es in der Mitteilung weiter. Rückmeldungen sind mithilfe des entsprechenden Abschnitts im Infobrief möglich, ebenso telefonisch unter 06204/98 84 02, per Fax an die Nummer 06204/98 84 11 oder per E-Mail unter vhs@viernheim.de. red

