Gedenken an Ausbruch des Weltkriegs

Viernheim.80 Jahre nach der Schlacht von Mława soll an diesem Wochenende der Frieden im Vordergrund stehen. Am Gedenktag unterzeichnen die europäischen Partner ein „Manifest des Friedens“. Die Schlacht bei Mława, als das Deutsche Reich das Nachbarland Polen überfiel, war 1939 eine der ersten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges. In der polnischen Stadt wird der Jahrestag groß gefeiert.

„Dieser Tag hat eine hohe Bedeutung für Mława, Bürgermeister Slawomir Kowalewski hat immer wieder auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht“, berichtet Bürgermeister Matthias Baaß. Die Viernheimer haben deshalb die Einladung zu den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag gern angenommen.

Aufruf der Bürgermeister

Am Donnerstag reisen Matthias Baaß, Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler und Amtsleiter Stephan Schneider nach Polen. Im Mittelpunkt des dreitägigen Programms steht die Unterzeichnung des „Manifests des Friedens“. Unterzeichner sind die Bürgermeister von Mława, Viernheim, Raseinai (Litauen), Kriva Palanka (Nordmazedonien), Moscufo (Italien) und Nasaud (Rumänien). Sie rufen dazu auf, zusammen und füreinander zu leben und Frieden in Europa und in der ganzen Welt zu schaffen.

Der Besuch der Viernheimer Delegation beginnt in Mława mit dem Zusammentreffen mit der örtlichen Feuerwehr sowie einer Ausstellungseröffnung. Am Freitag folgt ein Militärpicknick und das Treffen aller Partnerstädte. Nach einem Laufwettbewerb für Soldaten finden ab 17 Uhr die offiziellen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Weltkriegsausbruchs statt. Das Straßentheater „Bombenangriff auf Mława“ erinnert an den Angriff 1939.

Am Samstag besichtigen Baaß, Schübeler und Schneider den Stadtpark, das Kulturzentrum mit Ausstellung und treten nach einem Stadtrundgang wieder die Heimreise nach Viernheim an. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.08.2019