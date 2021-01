Gedenken an Holocaust-Opfer

Viernheim.Wer im Stadtgebiet zu Fuß unterwegs ist und dabei den Blick zu Boden gleiten lässt, kann sie in vielen Straßen entdecken: Stolpersteine. Allein in Viernheim gibt es 69 solcher quadratischen und in das Pflaster eingelassenen Messingplatten. Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die in den Jahren zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Ihre Namen und ihr Schicksal sind in Kurzform auf den kleinen Denkmalen zu lesen.

Viernheimer Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen haben den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts an diesem Mittwoch nun zum Anlass genommen, sämtliche Stolpersteine in der Stadt zu putzen. Ziel war es, die Messingtafeln, die mit der Zeit stark nachdunkeln, wieder besser sichtbar zu machen. In einer Pressemitteilung betonen die Grünen, dass das Erinnern in Zeiten der Pandemie nicht aufhören sollte, auch wenn eine Gedenkveranstaltung aktuell nicht möglich sei.

Befreiung des KZ Auschwitz

Der Holocaust-Gedenktag wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeführt und wird seit 2005 jährlich am 27. Januar – dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau – begangen. „Gerade heute gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus, deren politische Einstellung, sexuelle Orientierung, Behinderung, Herkunft oder ihre religiöse Zugehörigkeit zu Vertreibung oder zum Tod führten“, sagt Jessica Kruhmann. „Auch über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs müssen wir uns wider das Vergessen stellen, damit sich ein solches Verbrechen nie mehr wiederholt.“

Erfinder der Stolpersteine ist der Künstler Gunter Demnig, der jeden Stein selbst in den Gehweg vor dem letzten frei gewählten Wohnort der Verfolgten einlässt. Auch in Viernheim war er in den vergangenen Jahren deshalb mehrfach zu Besuch. Mit rund 75 000 verlegten Steinen in 24 Ländern Europas gilt das 1992 initiierte Projekt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. red

