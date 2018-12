Viernheim.Der bisherige Erste Stadtrat Jens Bolze hatte im November erklärt, dass er nicht für eine Wiederwahl bereit stehen wird. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 5. Januar. Wenig überrascht von der CDU-Entscheidung zeigten sich die angesprochenen Fraktionsvorsitzenden der meisten in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien.

Daniel Schäfer (SPD): Der Name Bastian Kempf war nach der Berichterstattung im „Südhessen Morgen“ gehandelt worden. Für die SPD gilt weiter: Jeder Kandidat, der sich bewirbt, wird betrachtet. Wir messen die Bewerbungen am Anforderungsprofil und geben jedem eine Chance sich zu präsentieren, der Aussichten hat, diese zu erfüllen. Da schauen wir nicht durch die Parteibrille. Wir kennen Bastian Kempf. Er muss uns wie jeder andere Kandidat erklären, was er mit der Bewerbung in diesem Amt bewirken will.

Walter Benz (UBV): Wir begrüßen diese Entscheidung von Bastian Kempf und gehen auch davon aus, dass er gewählt wird. Wir brauchen einen neuen Ersten Stadtrat – warum nicht Bastian Kempf? Ich wüsste noch von keinem anderen Kandidaten und würde ihn begrüßen. Es würde sich sicherlich einiges im Stil ändern, vor allem bei Verkehrsfragen, und es würden vermeidbare Spannungen wegfallen.

Manfred Winkenbach (Grüne): Speziell zur Person möchte ich keinen Kommentar abgeben. Ganz allgemein sehe ich die Kandidatur als Konsequenz eines jahrelangen Anspruchs einer der zahlenmäßig stärksten Parteien in der Stadtverordnetenversammlung. Stellung möchte ich erst dann nehmen, wenn wir nach dem 5. Januar wissen, wer sich alles beworben hat. Und das ist dann nicht nur für uns Grüne, sondern für alle Viernheimer Stadtverordneten interessant.

Bernhard Kammer (FDP): Wir haben uns durchaus gefreut über diese Entscheidung – es gab ja schon das Gerücht, dass er es werden könnte, und da haben wir uns gedacht: Das wäre wirklich ein geeigneter Kandidat. Also, unsere Unterstützung hätte er.

Bürgermeister Matthias Baaß (SPD): Ich möchte dies gar nicht bewerten, habe es auch in der Vergangenheit so gehalten. bur/su

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018